Mercato Tottenham : Antonio Conte a ciblé 4 renforts et veut se débarrasser de 3 joueurs !

Nuno Espirito Santo a donc été limogé par les Spurs. Pas étonnant puisque le coach portugais n’a pas vraiment remis le club londonien sur le devant de la scène. En Premier League, les partenaires d’Harry Kane pointent à une peu glorieuse neuvième place au classement. En Europe, Tottenham ne fait guère mieux avec une troisième place dans son groupe d’Europa Conference Ligue.

Désormais en quête d’un nouvel entraîneur, les Spurs ont jeté leur dévolu sur Antonio Conte. Libre depuis son départ de l’Inter Milan, l’Italien serait en négociations avancées. La presse anglaise avance par ailleurs que le technicien transalpin serait sur le point de signer un joli contrat assorti d’un salaire annuel de 17 M€. En Italie, le retour de Conte en Premier League est également donné pour acquis. Mieux, la Gazzetta dello Sport annonce dans son édition du jour que Conte aurait déjà fait part de ses désirs pour le prochain mercato hivernal.

Conte fait ses choix

Et sans surprise, c’est en Italie que l’ancien coach nerazzuro compte aller se servir. À commencer par les joueurs libres de tout contrat en juin prochain. Et ils sont deux concernés : le buteur de la Fiorentina Dusan Vlahovic et le milieu de terrain de l’AC Milan, Franck Kessié. Le premier, auteur de 8 buts en 11 matches de Serie A, refuse de prolonger et a donc été mis sur le marché par une Viola désireuse de récupérer quelques deniers.

Quant au second, il se trouve dans la même situation, ce qui a séduit Liverpool et le PSG. Ensuite, Conte aimerait renforcer sa défense et les noms de Stefan de Vrij (Inter) et Manuel Lazzari (Lazio) sont cités. Enfin, Conte voudrait également faire un peu le ménage au sein de l’effectif londonien. Et pour le moment, trois noms de joueurs indésirables sont avancés : le Hollandais Steven Bergwijn, l’Argentin Giovani Lo Celso et l’Anglais Dele Alli. Qu’on se le dise, il va y avoir du mouvement à Tottenham cet hiver.