Hoffenheim : Georginio Rutter, le pari gagnant qui vaut de l'or

Nos régions ont du talent. Depuis plusieurs années maintenant, le Stade Rennais peut se targuer de posséder l'un des meilleurs centres de formation de France. Ce n'est donc pas une surprise si les scouts européens s'y pressent tous les week-ends pour tenter de dénicher les futurs Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga. Deux pépites devenues stars à présent. De quoi donner des idées à Georginio Rutter. Passé par l'AS Ménimur et Vannes, le jeune homme originaire de Plescop dans le Morbihan a lui aussi fait ses gammes au sein du centre de formation breton qu'il avait intégré en 2017.

Un an plus tard, l'attaquant y a d'ailleurs signé son premier contrat professionnel avant d'effectuer ses premiers pas en Ligue 1 le 26 septembre 2020 face à l'AS Saint-Etienne. Un moment fort pour Rutter qui a continué tranquillement sa progression. Le tout sous le regard intéressé d'Hoffenheim. Sous le charme, les Allemands se sont pliés en quatre pour mettre la main sur le Français dont le contrat arrivait à échéance dans six mois. Et malgré des propositions de prolongation de la part de Rennes, le joueur a décidé de dire oui aux pensionnaires de la PreZero Arena au mercato d'hiver 2021.

Une acclimatation express à la Bundesliga

Rapidement, Georginio Rutter a intégré le groupe professionnel. Présent face à Molde en Ligue Europa (18 février), il avait ensuite marqué son premier but face au Werder Brême en Bundesliga. Des débuts de rêve pour le footballeur né en 2002. «Après être arrivé à Hoffenheim, je n'ai délibérément pas trop attendu de moi. Il était important pour moi de bien m'intégrer dans l'équipe au début, de m'habituer à la façon de jouer et de trouver mes marques en Allemagne. Que mes débuts et mon premier but arrivent si rapidement à la fin était bien sûr surprenant», avait-il avoué à Kicker.

Par la suite, il a alterné entre des matches avec les pros et des passages avec l'équipe réserve. L'objectif était qu'il s'adapte et prenne ses marques en douceur afin d'être mûr pour l'exercice 2021-22. Cette saison justement, l'international U21 tricolore enchaîne les matches et engrange du temps de jeu. En effet, il a été utilisé à 34 reprises toutes compétitions confondues, dont 15 fois en tant que titulaire. Il faut d'ailleurs noter qu'il est le seul joueur de son équipe à avoir participer aux 31 journées de Bundesliga. Ce qui lui a d'ailleurs permis de marquer 7 buts et de délivrer 4 assists.

Des géants allemands sont sur le coup

Une adaptation réussie qui a d'ailleurs été récompensée par ses dirigeants. En janvier dernier, Hoffenheim a étendu son bail jusqu'en 2026. Une façon de montrer sa confiance en lui mais aussi de mettre les barbelés autour d'un jeune talent très observé. Car selon nos informations, de très grosses écuries allemandes le suivent de près et se sont renseignées à son sujet. Un club du top 5 de L1 a aussi pris la température récemment au sujet du joueur de 20 ans qui a passé un cap en Bundesliga. En effet, le joueur, qui a été récemment classé 10e au classement des U21 les plus performants d'Europe selon le CIES, s'est davantage professionnalisé en Allemagne.

A présent, il accorde une importance particulière à la nutrition et au travail physique. Ce qui a eu un impact d'ailleurs au niveau morphologique pour ce joueur athlétique, rapide et technique. Un élément qui apprécie énormément le jeu allemand, puisqu'il permet d'avoir plus d'occasions de marquer des buts. Le lieu idéal donc pour s'épanouir pour ce jeune homme qui a pris des cours d'allemand pour s'intégrer au mieux dans le vestiaire d'Hoffenheim. Un club où il est d'ailleurs l'un des chouchous des supporters puisque les maillots floqués à son nom figurent parmi les deux plus vendus cette saison. Après un peu plus d'un an à l'école allemande, Georginio Rutter poursuit sa belle ascension et n'est visiblement pas près de s'arrêter.