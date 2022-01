Le clan Moukoko met un énorme coup de pression au Borussia Dortmund

La suite après cette publicité

Il n'a que dix-sept ans, mais vous entendez parler de lui depuis bien longtemps déjà. Effectivement, le très précoce Youssoufa Moukoko impressionne toute l'Allemagne depuis qu'il est gamin, battant tous les records avec les équipes de jeunes du Borussia Dortmund. Il est également devenu le plus jeune joueur à marquer en Bundesliga la saison dernière.

L'international espoirs germanique est, sans aucun doute, un des principaux actifs du club de la Ruhr et semble promis à un bel avenir. Seulement, ce dernier s'écrira-t-il du côté de Dortmund. Rien n'est moins sûr, surtout après les informations dévoilées ce mardi par le quotidien Bild.

Trop peu de temps de jeu !

Le contrat du joueur qui compte sept apparitions en Bundesliga pour un peu plus de 100 minutes de jeu au total prend fin en 2023, et il n'a toujours pas prolongé. Selon le journal, il pense bel et bien à quitter le club, notamment à cause de son temps de jeu relativement maigre. Son agent Patrick Williams l'a confirmé au média : « ce n’est pas une évidence que Youssoufa prolonge au BVB. Oui, il a été un peu repoussé par les blessures cette saison. Oui, la concurrence au BVB est bien sûr féroce. Mais le temps de jeu dont il a besoin au stade actuel de sa carrière, il n’arrive guère à Dortmund pour le moment. Bien sûr, nous réfléchissons à ce qui est le mieux pour l’avenir ».

Des déclarations qui peuvent surprendre, notamment parce que le joueur, bien que peu utilisé, reste encore très jeunes. Mais surtout, le média, qui se base encore sur les propos de l'agent du joueur germano-camerounais, indique que plusieurs gros clubs en Angleterre et en Espagne se sont déjà positionnés. Le début d'un nouveau feuilleton ?