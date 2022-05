Un cador européen veut arracher N'Golo Kanté à Chelsea

La suite après cette publicité

On le sait, l'été va être très animé du côté de Manchester United. L'arrivée d'Erik ten Hag et les mauvais résultats des Red Devils ne laissent envisager qu'un scénario : une sacrée refonte de l'effectif. D'autant plus qu'il risque d'y avoir des départs, à l'image de celui de Paul Pogba, dont le contrat à Old Trafford prend fin d'ici quelques semaines seulement.

Depuis l'annonce de la prise de pouvoir du tacticien néerlandais, on a d'ailleurs droit au traditionnel bal des rumeurs, avec les noms de Frenkie de Jong (FC Barcelone), Paulo Dybala (Juventus), Christopher Nkunku (Leipzig) ou son coéquipier Nordi Mukiele, dont nous vous dévoilions l'intérêt mancunien en exclusivité sur Foot Mercato. Des grands noms en pagaille, en somme.

Le joueur idéal ?

Et selon le Mirror, Erik ten Hag a choisi sa priorité pour renforcer l'entrejeu. Il ne s'agit pas de son compatriote du Barça, mais de N'Golo Kanté, qu'on ne présente logiquement plus. Le tacticien néerlandais veut le Français pour être à la base de sa reconstruction, alors que le champion du monde 2018 n'a plus qu'un an de contrat du côté de Londres.

Du côté de Manchester, on estime que Kanté est ce joueur dont a besoin l'équipe, apportant de la dureté et de l'agressivité, mais aussi de la qualité dans un milieu de terrain qui va être amputé de Paul Pogba. Reste tout de même à voir ce qu'en pensent Chelsea et ses nouveaux propriétaires, qui demanderont probablement un sacré montant aux Red Devils, alors que le PSG a lui aussi tenté d'attirer le milieu de 31 ans récemment...