Diego Simeone positif au covid-19

Ce vendredi de nouveaux tests PCR ont été effectués sur l'ensemble du groupe de l'Atlético de Madrid et l'entraîneur argentin, Diego Simeone, 50 ans, a été testé positif. Le coach des Rojiblancos est isolé chez lui, où il respecte dorénavant une période de quarantaine, correspondant à deux semaines. L'Atlético de Madrid doit débuter sa saison le 27 septembre, au Wanda Metropolitano, contre Grenade.

«L'équipe première, le staff et le personnel auxiliaire ont subi des tests PCR vendredi dès leur retour de la concentration à Los Angeles de San Rafael après qu'un cas positif a été détecté lors des tests précédents effectués jeudi. L'analyse de ces nouveaux échantillons en laboratoire a déterminé que notre entraîneur, Diego Pablo Simeone, s'est révélé positif au Covid-19. Heureusement, notre technicien ne présente aucun symptôme et est à son domicile isolé et remplissant la quarantaine correspondante», a publié le club madrilène dans un communiqué.