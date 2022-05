OL : Peter Bosz se prononce sur l'avenir de Tetê

Après la victoire face à Nantes (3-2), Peter Bosz s'est présenté face aux médias. L'occasion de tirer un petit bilan et d'évoquer la suite avec le mercato. Plusieurs départs devraient intervenir cet été. «Moi, je sais ce que je veux. J'ai parlé là-dessus avec le club. Une petite révolution à venir ? J'ai parlé de pas mal de choses. Pas seulement sur le terrain. On aspire à faire beaucoup mieux la saison prochaine.»

Concernant le cas de Tetê, prêté par le Shakhtar Donetsk jusqu'au 30 juin prochain, il a précisé : « Tetê est un très bon joueur. Je le connaissais d'avant. Au Shakhtar, on a regardé beaucoup de vidéos de lui. On savait que c'était un bon joueur. Au début, c'était difficile pour lui. Même quand il est rentré et qu'il a marqué contre Angers en enchaînant avec une passe décisive à West Ham. Il a eu des problèmes pour montrer ses qualités sur les premiers matchs mais sur les dernières semaines, ça va de mieux en mieux. C'est un joueur très intéressant. Est-ce que je veux le garder ? Ce n'est pas à moi de le dire. Avec le club, on évoque le sujet...» Il reste encore quelques semaines à l'OL pour trancher, même si l'idée de base du Brésilien et du club était de continuer ensemble.