Mercato Lens : la sensation Loïs Openda fait craquer l’Europe !

La suite après cette publicité

C’est ce que l’on peut appeler un coup de maître. À la recherche d’un buteur pour remplacer Arnaud Kalimuendo prêté seulement par le PSG, Florent Ghisolfi, alors encore directeur sportif du RC Lens, jette son dévolu sur Loïs Openda, un buteur belge de 22 ans qui évolue au Vitesse Arnhem aux Pays-Bas où il est prêté par le Club Bruges. Auteur de 28 buts en deux saisons en Eredivisie, Openda n’est pourtant pas retenu par le club belge qui est ravi de pouvoir le vendre au club artésien contre une dizaine de millions d’euros.

Arrivé sur la pointe des pieds en Ligue 1 malgré un statut d’international belge et un premier but en sélection au bout de 7 minutes de jeu avec les Diables Rouges, le natif de Liège ne met pas longtemps à se mettre dans la poche le très chaleureux public de Bollaert fort d’une quinzaine de buts marqués en 31 matches de ligue 1. De quoi faire définitivement oublier un Kalimuendo qui peine du côté du Stade Rennais et qui a coûté plus du double que l’international belge.

À lire

Lens : Loïs Openda veut voir Eden Hazard en Sang et Or

Loïs Openda très attaché au RC Lens !

Auteur de deux triplés (face à Clermont et au TFC), Openda, qui fait partie des meilleurs buteurs de Ligue 1, fait parler sa vitesse de pointe et son sens du but. Comme lors du match remporté par Lens à Bollaert 3-1 face au PSG où il avait marqué un but et délivré une passe décisive face, sans doute, au futur champion de France en titre. Marquinhos et Sergio Ramos s’en souviennent encore. Un club parisien qui inspire l’ancien du Club Bruges qui a été le meilleur lensois samedi soir au Parc face à Paris. Des performances qui séduisent forcément des clubs européens en quête d’un numéro 9 pour la saison prochaine. Selon nos informations, de nombreux recruteurs font le voyage à chaque match du RC Lens à Bollaert pour observer les performances du n°11 du club artésien. Plusieurs clubs anglais dont Leeds United, l’AS Monaco, l’OM, des clubs italiens dont l’Inter Milan, l’Eintracht Francfort et plusieurs écuries allemandes sont séduits par le profil explosif de Loïs Openda.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant lensois se sent bien dans le Nord de la France. La proximité avec la Belgique pour sa famille, l’ambiance et le cadre proposé à Lens sans oublier une possible qualification en Ligue des Champions sont autant d’arguments qui laissent penser que l’attaquant belge sera encore à la pointe de l’attaque de la bande à Franck Haise la saison prochaine. Mais en cas de belle offre (aussi bien pour le club que pour le joueur dont la valeur oscille aujourd’hui autour des 30 M€), la réflexion pourrait être de mise. Mais pour l’instant, Openda est bien trop concentré sur sa fin de saison pour penser à son avenir…