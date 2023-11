Pas de Barça - Argentine pour Lionel Messi

En marge de la célébration du 8e Ballon d’Or de sa carrière, Lionel Messi n’a pas omis de rendre hommage à son ancien club, le FC Barcelone, au Théâtre du Châtelet à Paris. «Le club de ma vie, c’est le Barça. C’est le club que j’aime et que j’aimerai toute ma vie. Barcelone est le meilleur club du monde et y avoir passé plusieurs années m’a forcément aidé à remporter tous ces titres individuels», a clamé l’Argentin. Dans le prolongement de cette cérémonie, le Barça a envisagé de mettre à l’honneur la Pulga à l’occasion d’un match entre le club catalan et l’équipe nationale d’Argentine.

La suite après cette publicité

Mais à en croire les informations de Sport, cette rencontre destinée à célébrer le 125e anniversaire du FC Barcelone n’est pas à l’ordre du jour. Selon le média espagnol, cette idée n’a été évoquée dans aucune réunion du comité chargé d’étudier les propositions pour commémorer les 125 ans du club. Si elle devait avoir lieu, la rencontre se tiendrait au Camp Nou une fois les travaux achevés, soit en novembre 2024. Toutefois, cette date pose problème car l’Albiceleste a déjà deux échéances comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, ce mois-ci. Ainsi, les fans blaugranas vont devoir patienter avant de voir la star argentine retrouver son enceinte fétiche.