Ligue 1 : Rennes écrase Ajaccio et ne lâche pas l’Europe

Déjà reléguée en Ligue 2, l’AC Ajaccio recevait Rennes pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Si les Corses n’avaient plus rien à jouer, ce n’était pas le cas des Rennais qui devaient absolument s’imposer pour mettre la pression au LOSC dans la course à la Ligue Europa Conférence. Avec la victoire de l’OL face à Monaco, la formation de Bruno Genesio n’avait pas le droit à l’erreur. L’ancien coach de Lyon alignait d’ailleurs une équipe très offensive avec Bourigeaud, Gouiri, Doku et Toko-Ekambi devant.

Face à une équipe d’Ajaccio qui avait clairement déjà baissé les bras, le match a été à sens unique de la première à la dernière seconde. A la mi-temps, les Rennais menaient déjà… 4-0. Très vite, Santamaria ouvrait le score dans cette rencontre (14e) avant qu’Amine Gouiri ne s’offre un joli doublé et que Jeremy Doku (31e, 40e), très remuant sur son couloir droit, n’y aille aussi de son but (37e). De quoi faire craquer les supporters corses qui ont commencé alors à s’en prendre à leurs joueurs avant même la fin du premier acte.

L’Europe est plus que jamais possible

Au retour des vestiaires, le match ne s’est pas emballé. Ni d’un côté ni de l’autre. Rennes, déjà devant, a géré son avance alors qu’Ajaccio terminait la rencontre à 10 après l’exclusion d’Alphonse à l’heure de jeu. En supériorité numérique, les Bretons en profitaient pour marquer un nouveau but. Et c’est encore Amine Gouiri qui s’y collait d’une belle frappe premier poteau (71e). Le score ne bougera plus.

Dans un match géré de A à Z, Rennes s’offre Ajaccio et soigne sa différence de buts. Avec ce succès, les coéquipiers de Karl Toko Ekambi reviennent à 1 point du LOSC et reprennent 3 points d’avance sur l’OL à 2 journées de la fin. La fin de saison s’annonce palpitante dans la course à la 5e place qui qualifie pour la C4. Et avec l’AS Monaco (4e) à seulement 3 points, les Rennais (comme les Lillois), qui affronteront justement Monaco le week-end prochain, peuvent rêver d’une fin de saison improbable.