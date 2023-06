Man City : Jack Grealish supplie Bernardo Silva de rester au club

La suite après cette publicité

Annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur du Paris Saint-Germain, comme nous vous le révélions, Bernardo Silva (28 ans) pourrait quitter Manchester City lors du mercato estival. Si Pep Guardiola, tout juste récompensé d’un nouveau sacre en Ligue des Champions, a demandé à sa direction de se battre pour conserver le Portugais, il n’est pas le seul…

Dans une vidéo publiée par Football Daily, Jack Grealish (27 ans) célèbre avec l’ancien Monégasque. Un extrait où on peut apercevoir l’international anglais supplier Silva de rester au club. «Ne pars pas, s’il te plait», lance ainsi l’ailier des Skyblues. Une référence à un éventuel départ au PSG ?

"Please don't go" 🙏



Jack Grealish begging Bernardo Silva to stay 😅 pic.twitter.com/aJJbZAYTuR