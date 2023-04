Elche - Barcelone : les compositions officielles

C’est le choc des extrêmes. Ce samedi soir, Elche, dernier de Liga avec 13 petits points, reçoit le FC Barcelone, leader du championnat avec 68 unités, à l’Estadio Manuel Martinez Valero. Avec leur récente victoire face au Real Madrid, principal rival au titre d’Espagne, les Blaugranas comptent douze points d’avance sur la Casa Blanca et espèrent se rapprocher un peu plus du titre en enfonçant un peu plus la lanterne rouge. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Xavi ne peut compter sur Christensen, Dembélé, Pedri et De Jong, tous blessés, ainsi que Raphinha, suspendu. Le technicien espagnol choisit donc de titulariser Jordi Alba et Sergi Roberto aux côtés de Gavi dans l’entrejeu tandis que Ferran Torres et Ansu Fati seront au service de Robert Lewandowski, seul en pointe. Jules Koundé démarre, lui, en défense centrale. En face, Sebastian Beccacece, nommé il y a une semaine sur le banc d’Elche, aligne notamment Pere Milla, le meilleur buteur du club en championnat avec 6 réalisations.

Les compositions d’équipes :

Barcelone : ter Stegen - Araujo, Koundé, Eric Garcia, M.Alonso - S.Roberto, Gavi, Alba - F.Torres, Lewandowski, Fati

Elche : Badia - Carmona, Palacios, Bigas, Blanco, Clerc - Mascarell, Gumbau - Tete Morente, Milla, Fidel