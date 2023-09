Le PSG est complètement fan de ses supporters !

La suite après cette publicité

C’est un discours qui revient souvent depuis le début de la saison. Qu’importe le résultat final, les champions de France en titre semblent, en effet, déterminés à l’idée de renouer un lien avec leur public. Une relation qui s’était largement refroidie, notamment au cours de la saison passée. Présent en conférence de presse après la victoire des siens (2-0) contre le Borussia Dortmund, Luis Enrique a d’ailleurs une nouvelle souligné l’apport des fans. «Nos supporters sont incroyables qu’on gagne ou qu’on perd, ils sont toujours là à chanter».

Des propos également tenus par Vitinha, au micro de RMC Sport : «c’est décisif même quand on traverse des mauvaises périodes, on sait que les supporters sont toujours là, on en aura besoin cette saison». Pour conclure, Manuel Ugarte, présent en zone mixte, s’est lui enflammé au sujet du public parisien : «la vérité, c’est que les supporters jouent un rôle très important parce qu’on ressent quand nous jouons à domicile. Ils génèrent une mentalité qui rend toujours les matches au Parc des Princes très difficiles pour nos adversaires. C’est extraordinaire. […] Quand on est vraiment concentré, on peut encore les entendre et c’est incroyable, on le sent et c’est comme une injection d’énergie». Le Parc appréciera.