Liverpool discute avec le PSV pour la pépite Donyell Malen

Auteur de deux passes décisives lors de cet Euro qu’il dispute actuellement avec les Pays-Bas, Donyell Malen pourrait quitter le PSV Eindhoven cet été pour rejoindre un club plus huppé et enfin franchir un cap dans sa carrière. Le jeune buteur de 22 ans a réalisé une énorme saison du côté de l’Eredivisie en inscrivant 19 buts et en délivrant 8 passes décisives, rien qu’en championnat. S’ajoute à cela 5 réalisations et une passe décisive en Europa League et vous obtenez un très beau tableau de chasse.

La suite après cette publicité

D’après l’Express, le joueur représenté par Mino Raiola est l’objet de discussions entre son club actuel et Liverpool. Le quotidien anglais ajoute que le prix du transfert pourrait tourner autour des 40 millions d’euros. Un gros transfert pour Liverpool qui ferait un énorme coup sur le marché des transferts en faisant venir un joueur prometteur et déjà performant devant les buts.