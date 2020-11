Le Real Madrid se fait démonter par la presse espagnole, la Juventus a un problème avec Paulo Dybala

La suite après cette publicité

Le Real Madrid se fait démonter la presse espagnole

La plus grosse défaite depuis que Zinedine Zidane est l'entraîneur du club. Voilà ce qu'il s'est passé hier soir à Valence pour le Real Madrid et cette claque reçue à Mestalla (1-4). Comme l'écrit le quotidien Marca ce matin, qui n'est pas tendre avec les Merengues comme toute la presse espagnole, les champions d'Espagne ont pris «la peine maximale» hier. Quatre buts encaissés, une prestation indigne de leur statut, un Varane catastrophique qui marque contre son camp et la VAR qui se retourne contre le Real avec trois penalties concédés et transformés par Soler. As voit dans cette prestation de «la peine et des penalties.» La presse catalane se régale aussi de ce coup d'arrêt. «Un gros coup sur la tête pour le Real», écrit Sport. «Madrid a bu la tasse à Valence», s'exclame Mundo Deportivo. Seul Superdeporte, le quotidien de la région de Valence, salue l'exploit des siens avec 4 «oui», comme les 4 buts inscrits par les Valencians hier.

La Juve et le problème Dybala

Y a-t-il un problème à la Juventus avec Paulo Dybala ? Le quotidien pro-turinois, Tuttosport, se pose la question ce lundi matin et évoque «le cas» de l'attaquant argentin sur sa première page. Coupable hier à la 95 minute d'une erreur qui a permis à la Lazio de revenir à 1-1, la Joya semble ne pas retrouver le rendement qui était le sien l'an passé depuis l'arrivée d'Andrea Pirlo. En méforme physique, il est pour le moment cantonné à un rôle de remplaçant, qui ne semble pas du tout lui convenir. Est-ce donc simplement physique ou le moral est aussi en berne ? En tout cas, ce cas de l'Argentin va faire parler durant la trêve internationale à Turin.

Fati absent 4 mois ?

Très gros coup dur pour le FC Barcelone et sa jeune pépite Ansu Fati. Auteur d'un fantastique début de saison avec les Blaugranas à seulement 18 ans, le gamin de la Masia a été stoppé net samedi après-midi au Camp Nou contre le Bétis. Une grave blessure au ménisque qui va devoir nécessiter une opération comme le rapporte la majorité des médias espagnols depuis hier. Restait à connaître la durée de son indisponibilité. Ce matin, Mundo Deportivo dévoile quelques pistes pour cela. Selon le type d'opération que va subir Fati, son arrêt pourrait osciller entre 6 semaines et 5 mois ! Un gros coup dur. Pour As, les dés en sont même jetés et l'international espagnol ne verra pas les terrains durant 4 mois. Le Barça se retrouve orphelin de sa pépite.