Liga : le Real Madrid chute lourdement à Valence !

La neuvième journée de Liga prenait fin ce dimanche soir avec la traditionnelle affiche de ce dernier jour de la semaine. Et on avait droit à un choc entre clubs historiques du championnat espagnol, puisque Valence accueillait le Real Madrid à Mestalla. Mais entre départs de quasi tous les cadres de l'effectif - le dernier, Kondogbia, datant de quelques jours seulement - et mauvais résultats, on est bien loin de voir l'équipe qui a posé tant de soucis aux cadors de la Liga ces dernières années sous les ordres de Marcelino. Javi Gracia peut cependant compter sur quelques joueurs de qualité comme Carles Soler ou Maxi Gomez, ou les pépites Kang-In Lee et Yunus Musah, titulaires ce soir. De son côté, Zinedine Zidane était privé de Casemiro et Hazard et misait notamment sur Isco, Asensio et Vinicius, entre autres, alors que Marcelo prenait la place de Mendy à gauche.

La rencontre démarrait sur un rythme plutôt lent, avec deux équipes jouant avec des blocs assez bas et ne voulant vraisemblablement pas offrir trop de situations à leur rival. On assistait donc à des séquences de possession pas franchement dangereuses côté merengue, avec tout de même cette belle frappe de Modric sortie par Jaume Domenech, mais l'action était de toute manière annulée en raison d'un hors jeu (12e). Le Croate était en forme, mais un peu esseulé dans l'entrejeu merengue. C'est finalement Benzema qui allait trouver la faille. A l'entrée de la surface, le Français enchaînait sur une frappe puissante sur laquelle le portier rival aurait éventuellement pu faire mieux (0-1, 22e). Les Ches tentaient de réagir, et sur une remise dans la surface de Gaya, Lucas Vazquez touchait le ballon de la main (28e). Carlos Soler s'élançait et Courtois stoppait. Le ballon revenait sur l'Espagnol... qui l'envoyait sur le poteau ! Yunus Musah traînait par là et expédiait le cuir au fond... mais le but était annulé ! Puis à retirer, car l'Anglais et Vazquez avaient un pied dans la surface au moment du tir. Soler tirait donc à nouveau, et le plaçait du même côté, à droite de Courtois. Cette fois, le Belge ne pouvait pas s'interposer, même s'il était encore parti du bon côté (1-1, 35e).

Carlos Soler s'est régalé depuis le point de penalty

De quoi réveiller des locaux qui étaient jusqu'ici plutôt mollassons lorsqu'il fallait se projeter vers l'avant. Et les Merengues allaient même être assez malchanceux, puisque Varane, en essayant de couper un centre de Maxi Gomez pour Cheryshev, expédiait le ballon au fond de ses cages (2-1, 45e). Il faut le dire, les locaux s'en sortaient plutôt bien avec ce court avantage au tableau d'affichage à la pause puisque dans le contenu, ils n'étaient clairement pas supérieurs aux Madrilènes, pas franchement glorieux eux non-plus par ailleurs. Au retour des vestiaires, sur le coup d'envoi de la deuxième période pratiquement, Jaume Domenech réalisait une sortie providentielle pour stopper Karim Benzema dans sa surface (46e). Les Merengues étaient revenus avec des intentions un peu plus offensives... mais Kang-In Lee était tout proche du break avec une mine de l'extérieur de la surface, qui heurtait le montant après avoir été légèrement touchée par Courtois (47e).

Sur une nouvelle action offensive de Gaya et de Cheryshev côté gauche, Marcelo faisait tomber Maxi Gomez devant les buts. L'arbitre ne tremblait pas et indiquait, une fois encore, le point de penalty. Carlos Soler s'élançait pour son troisième essai de la soirée, et le numéro 8 de Valence la plaçait hors de portée de Courtois, à gauche du portier belge cette fois (3-1, 54e). Pas encore totalement au fond du trou, le Real Madrid tentait de réagir, mais Asensio butait sur Domenech après un caviar de Modric (58e). Peu vernis, les Madrilènes allaient offrir un troisième penalty, suite à une main très flagrante de Ramos devant Musah. On ne change pas les bonnes habitudes : Carlos Soler se présentait devant le gardien madrilène, et une fois encore, c'était au fond (4-1, 62e). Après un bon décalage d'Odegaard, fraîchement entré, Lucas Vazquez expédiait le ballon au-dessus de la barre (68e). Les Merengues ne parvenaient cependant pas à faire de différences, et Benzema quittait même la pelouse à un quart d'heure de la fin, visiblement blessé. Le score n'a plus bougé, et le Real Madrid s'offre un bien mauvais résultat avant de voir partir ses meilleurs éléments pour les rencontres internationales. Quatrièmes, les hommes de Zidane sont derrière la Real Sociedad, Villarreal et l'Atlético, qui compte un match de moins. Valence prend de l'air et monte jusqu'à la neuvième marche du classement.

