L'OL songe à Layvin Kurzawa pour remplacer Emerson Palmieri

«Nous connaissons ''Em'' (Emerson) et nous l'apprécions comme joueur et comme personne. Même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière, il a une grande influence, car c'est un gars fantastique et un grand professionnel. C'est toujours un joueur de Chelsea, mais il ne s'agit pas seulement ce que nous désirons, on doit évaluer la situation. Nous regardons pour ce poste et il est l'une de nos options.» Interrogé par la presse sur un possible retour d'Emerson Palmieri à Chelsea cet hiver, Thomas Tuchel ouvrait clairement la porte à cette option. Du côté du joueur, qui se sent bien entre Saône et Rhône, il n'aura de toute façon pas son mot à dire puisqu'il appartient toujours au club londonien.

Un véritable coup dur pour l'OL qui n'avait pas du tout prévu cette situation, à savoir gérer le départ d'un joueur prêté en plein hiver, une situation qui avouons-le est rarissime. Pour le moment, rien n'indique que le champion d'Europe italien va retourner chez les Blues, mais le mois de janvier est très long et le club présidé par Jean-Michel Aulas se doit d'anticiper un départ de son latéral gauche titulaire, d'autant que les solutions alternatives ne sont pas légion.

Prise de contact entre l'entourage de Layvin Kurzawa et l'OL

Selon nos informations, Lyon multiplie les pistes et songe à une ancienne cible estivale pour se renforcer, à savoir un certain Layvin Kurzawa. L'international tricolore (13 sélections - 1 but), se morfond actuellement au PSG et n'a disputé qu'un seul match cette saison avec Paris, contre le LOSC au trophée des Champions en août dernier (0-1). S'il bénéficie d'un très confortable salaire (de l'ordre de 450 000 € par mois), l'absence de temps de jeu commence fortement à peser sur l'ancien Monégasque de 29 ans qui ne serait pas contre un départ.

Pas du tout dans les plans de Mauricio Pochettino, il avait été placé sur la liste des potentiels partants hivernaux du club de la capitale. Mais ça ne bouge pas vraiment pour Kurzawa, malgré quelques contacts en Angleterre du côté d'Aston Villa et de West Ham et en Italie, du côté du Napoli, de l'Inter Milan et de la Lazio Rome. Reste que, selon nos informations, une prise de contact a eu lieu récemment entre les septuples champions de France et l'entourage de Layvin Kurzawa pour tâter le terrain. Nul doute que le PSG ne verrait pas d'un mauvais œil le départ du très coûteux Kurzawa, même pour un prêt de six mois.

Il faut dire que les différentes parties se connaissent bien. Le latéral gauche parisien était l'une des cibles estivales privilégiées de l'OL pour renforcer son côté gauche l'été dernier. Mais le joueur avait tergiversé et Juninho et l'OL s'étaient finalement rabattus sur l'international italien. Et si la deuxième était la bonne ? Une chose est sûre, l'OL se prépare à toutes les éventualités, y compris celle de perdre Emerson Palmieri cet hiver.