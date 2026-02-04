PSG : Luis Campos a un super système de scouting

Luis Campos est l’un des dénicheurs de talents les plus reconnus de la planète football. Le Portugais a fait ses preuves à l’AS Monaco avant de faire aujourd’hui le bonheur du Paris Saint-Germain. Et pour mener sa mission de scouting à bien, le conseiller de la galaxie QSI a dévoilé sa méthode de travail.

«J’ai développé un super système de scouting. Il repose sur un principe simple : j’ai toujours sous la main des listes de 9 joueurs par poste avec 3 prix différents. (…) Par exemple, vous avez une enveloppe de 40 millions d’euros pour recruter quatre joueurs. Si vous en dépensez 20 sur le poste où vous en avez le plus besoin, il ne vous reste plus que 20 millions pour faire le reste de votre mercato. Ça veut dire que, pour compléter le puzzle, il faut aller piocher dans une liste moins onéreuse. Mais encore faut-il en avoir une sous la main. Vous savez, je n’aime pas être surpris, j’anticipe beaucoup. L’anticipation est une de mes grandes forces. Ça fait partie de l’esprit du scouting», a-t-il déclaré à TF1.