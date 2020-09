Journal du Mercato : Chelsea fait sauter la banque, le mercato de l'Olympique Lyonnais se complique déjà

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On entame ce Journal du Mercato en France où Sky Sport Italia annonce qu'Adrien Tameze (25 ans) serait sur le point de rejoindre l'Hellas Vérone. Les pensionnaires de Serie A seraient tombés d'accord avec l'OGC Nice pour le transfert du milieu de terrain, prêté la saison passée à l'Atalanta. Un montant de 3 M€ est évoqué.

À Saint-Étienne, Yann M'Vila (30 ans) fait la une du quotidien sportif grec Proathlitis. Le milieu de terrain, qui n'entre plus dans les plans de l'ASSE, est annoncé comme cible prioritaire de l'Olympiakos.

Du côté de la Bretagne, Rennes est passé à l'offensive pour Jérémie Boga (23 ans). Selon nos informations, une première offre est partie de Rennes mercredi soir en direction du club italien. Une offre de 15 M€ + 5 M€ de bonus, qui ne devrait pas suffire, Sassuolo réclamant toujours 30 M€ pour lâcher son joueur.

Enfin à Marseille, Pablo Longoria et André Villas-Boas se sont exprimés sur la nécessité de faire venir un attaquant à l'OM. Or, selon La Provence, l'investissement ne devrait pas excéder 5-6 M€. Une enveloppe qui pourrait être cependant être revue à la hausse en cas de ventes futures.

Le focus du jour en France

On reste en Ligue 1 pour notre premier focus du jour sur l'Olympique Lyonnais. Éliminé en demi-finale de la Ligue des champions, l'OL ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, ce qui devrait impacter son mercato.

Premier dossier majeur pour la direction lyonnaise : Houssem Aouar (22 ans). Courtisé par de grosses écuries européennes, le milieu de terrain français plaît particulièrement à la Juventus, qui pourrait même formuler une offre dans les prochaines semaines selon nos informations. Autre club intéressé, Manchester City et Pep Guardiola. Mais une fois encore il faudra se montrer convaincant et payer le prix demandé. En attendant, Aouar est toujours Lyonnais et tant que le joueur de 22 ans n'est pas parti, le mercato du club rhodanien n'est pas près de se débloquer.

De son côté, Moussa Dembélé (24 ans) n'est, lui non plus, toujours pas parti. Bien que quelques grands clubs suivent de façon régulière ses prestations, aucun ne semble déterminé à passer à l'action. Encore une fois, l'OL n'entend pas brader son attaquant et ne cherchera pas à s'en débarrasser si aucune offre ne venait à satisfaire la direction.

Troisième dossier chaud de ce mercato lyonnais, celui qui concerne Memphis Depay (26 ans). En fin de contrat en 2021, le Néerlandais ne sera pas retenu en cas d'offre jugée satisfaisante. Sauf qu'encore une fois, ça ne bouscule pas vraiment pour l'attaquant. Le Barça et le PSG restent à l’affût, mais rien de très concret pour l'ancien joueur du PSV.

L'OL se serait bien passé du quatrième dossier qui risque d'animer son mercato estival. Arrivé l'été dernier dans le Rhône, Jeff Reine-Adelaïde (22 ans) a récemment confié ses envies d'ailleurs, ne se sentant pas totalement impliqué dans le projet du club. Le milieu de terrain veut trouver un nouveau projet, car il veut gagner en temps de jeu et estime que cela ne peut être le cas à l'OL.

Enfin, l'objectif principal de Lyon cet été sera de dégraisser pour compenser le manque à gagner dû à l'absence de Coupe d'Europe la saison prochaine. Une opération dégraissage qui a déjà commencé avec les départs de Lucas Tousart (23 ans), Martin Terrier (23 ans), Mapou Yanga-Mbiwa (31 ans), Pape Cheikh Diop (23 ans), Amine Gouiri (20 ans) et Oumar Solet (20 ans). Mais l'OL ne voudrait pas s'arrêter là. Kenny Tete (24 ans) ou Joachim Andersen (24 ans) ne seront pas non plus conservés en cas de bonne offre. Tandis que Bertrand Traoré (24 ans) pourrait rebondir en Premier League. Selon nos informations, Fulham se montrerait particulièrement intéressé par le profil du Burkinabé. Mais l'ancien de l'Ajax serait également pisté par Brighton, Newcastle, Everton et Crystal Palace. Affaire à suivre...

Les infos du jour à l'étranger

Direction l'étranger, où Manchester United compte bien passer à l'offensive concernant Thiago Alcantara (29 ans). Selon ESPN et Bild, les Red Devils chercheraient à rentrer dans la bataille avec Liverpool pour l’international espagnol, malgré l'arrivée de Donny van de Beek (23 ans), hier.

Du côté de Barcelone, Ronald Koeman pousse pour récupérer Georginio Wijnaldum (29 ans). ESPN révèle que le joueur de Liverpool fait partie des priorités du coach hollandais, c'est d'ailleurs le seul dossier que Koeman aurait suggéré à ses dirigeants depuis son arrivée en Catalogne.

Enfin à Milan, Brahim Diaz (21 ans) aurait passé sa visite médicale, aujourd'hui, et devrait s'engager dans les prochaines heures avec les Rossoneri, assure La Gazzetta dello Sport. Le milieu offensif espagnol portera, si tout se passe comme prévu, le n° 21 cette saison.

Le focus du jour à l'étranger

Notre deuxième focus de la journée nous emmène en Angleterre, où Chelsea a décidé de faire sauter la banque. Malgré les arrivées de Timo Werner (24 ans), d'Hakim Ziyech (27 ans), de Ben Chilwell (23 ans) et les signatures libres des défenseurs, Thiago Silva (35 ans) et Malang Sarr (21 ans), les Blues ne semblent pas rassasiés pour autant.

Sky Sports annonce, ce matin, que les dirigeants londoniens auraient trouvé un accord avec leurs homologues du Bayer Leverkusen pour le transfert de Kai Havertz (21 ans). Une transaction à hauteur de 80 M€ + 20 M€ de bonus qui enverrait la pépite allemande en Angleterre. Le média britannique ajoute que Malang Sarr (21 ans) pourrait, lui, faire le chemin inverse. À la recherche d'un défenseur central, le Bayer se ferait prêter l'international espoir français, afin que ce dernier puisse obtenir un peu de temps de jeu en Bundesliga.

Autre dossier important du côté de Stamford Bridge, celui du gardien de but. Pas vraiment satisfait de l'apport de Kepa Arrizabalaga (25 ans), arrivée l'été dernier contre 80 M€, le board de Chelsea se serait penché sur le profil de deux gardiens évoluant en Ligue 1. Selon Sky Sports, Mike Maignan (25 ans) serait l'un d'entre eux. Toujours sous contrat avec le LOSC, l'ancien parisien pourrait quitter le nord de la France en cas d'offre supérieure à 30 M€. Mais Goal révèle que les Blues pousseraient pour enrôler le gardien du Stade Rennais, Édouard Mendy (28 ans). L'ancien Remmois aurait même déjà fait l'objet d'une offre de 20 M€ de la part de la direction anglaise, visiblement pas assez pour convaincre Nicolas Holveck de lâcher son gardien numéro 1.

Les principaux officiels du jour

Enfin, c'est officiel. Schalke 04 a annoncé l'arrivée de l'attaquant international bosnien, Vedad Ibisevic (36 ans). L'ancien parisien rejoint donc son 5e club en Allemagne, où il s'est engagé jusqu'en juin 2021.

En Angleterre, Matty Cash (23 ans) rejoint Aston Villa, jusqu'en 2025. Nottingham Forest a annoncé le départ du latéral anglais sur ses réseaux sociaux. Une opération qui devrait tourner aux alentours de 18 M€, hors bonus.

Le milieu de terrain allemand, Idrissa Touré (22 ans), est prêté pour une saison par la Juventus au Vitesse Arnhem. Joueur polyvalent, l'Allemand devrait, grâce à ce prêt, bénéficier d'un peu de temps de jeu aux Pays-Bas.

