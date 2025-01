BL : le Bayern Munich s’offre Wolfsburg, Myron Boadu frustre Leipzig

Solide leader de Bundesliga, le Bayern Munich avait l’opportunité de consolider son trône ce samedi en cas de victoire à domicile face à Wolfsburg. Mettant la pression d’entrée en enchaînant les occasions dangereuses, les Bavarois ont logiquement ouvert le score grâce à une frappe limpide de Leon Goretzka qui est entré à l’aide du poteau (21e). Pour autant, la réaction des visiteurs ne s’est pas fait attendre et l’égalisation est venue d’une frappe enroulée de Mohamed Amoura après un coup de pied arrêté (1-1, 24e). Les hommes de Vincent Kompany ont alors cherché à reprendre l’avantage et cela est venu d’une frappe lointaine de Michael Olise, bien aidé par la faute de main de Grabara (39e). Quelques minutes plus tard, Joshua Kimmich a cru corser l’addition mais l’Allemand était coupable d’une main. Souverain en seconde période, le Bayern a obtenu ce troisième but grâce à l’intenable Goretzka, auteur d’un doublé ce soir (62e). Mohamed Amoura s’est également offert un doublé en fin de match mais l’Algérien n’a pas pu empêcher la défaite de Wolfsburg face à un Bayern supérieur et qui consolide sa première place en prenant sept points d’avance provisoirement sur le Bayer Leverkusen.

La suite après cette publicité

De son côté, Leipzig n’est plus cinquième suite à son couac face à la lanterne rouge Bochum. Prenant rapidement l’avantage grâce à trois buts en 21 minutes signés Orban, Nusa et Baumgartner, le RBL s’est effondré en seconde période sous la menace d’un Myron Boadu en feu. Flop monumental à Monaco, le Néerlandais s’est offert un triplé en 13 minutes pour tenir en échec Leipzig et donner un point précieux à Bochum dans la quête du maintien. Leipzig n’est donc plus quatrième suite au succès large de Stuttgart dans le même temps (4-0). Bien au-dessus de leurs adversaires de Fribourg, les coéquipiers de Deniz Undav sont, eux, quatrièmes. Dans un match important pour le maintien, Hoffenheim est allé chercher un succès précieux chez le promu Holstein Kiel grâce notamment à un doublé important d’Adam Hlozek (1-3). Pour finir, Sankt Pauli s’est imposé sur le terrain d’Heidenheim. Alors que le but de l’égalisation a été refusé pour Heidenheim, Morgan Guilavogui a parachevé le succès du promu en fin de rencontre (0-2).

Les résultats du multiplex :

Heidenheim 0-2 Sankt Pauli : Eggestein (s.p., 25e), Guilavogui (90+2e)

Bayern Munich 3-2 Wolfsburg : Goretzka (21e, 62e), Olise (39e) / Amoura (24e, 88e)

Stuttgart 4-0 Fribourg : Rouault (2e), Demirovic (17e), Woltemade (45+5e, s.p.), Undav (80e)

Holstein Kiel 1-3 Hoffenheim : Kelati (84e) / Hlozek (26e, 56e), Kramaric (45+1e)

Bochum 3-3 Leipzig : Boadu (48e, 56e, 61e) / Orban (10e), Nusa (13e), Baumgartner (21e)