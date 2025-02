Benfica : le Torino tente une ultime offre pour Arthur Cabral

Après les officialisations de Eljif Elmas et Cesare Casadei, le Torino, qui va aussi accueillir Cristiano Biraghi, s’est déjà bien renforcé durant ce mercato d’hiver, tout en conservant certains cadres comme Samuele Ricci. Néanmoins, les Granata ont échoué sur deux dossiers : verrouiller l’arrivée de Cher Ndour (qui a finalement choisi la Fiorentina) et trouver l’attaquant capable de pallier l’absence de Duván Zapata (victime d’une rupture des ligaments croisés). Les négociations avec Everton pour Beto, priorité offensive du club turinois, semblent dorénavant arrêtées. Les discussions avec Leipzig pour André Silva n’ont pas abouti. De même avec le Napoli pour Giovanni Simeone, avec la Fiorentina pour Jonathan Ikoné et Christian Kouamé.

Pourtant, l’entraîneur Paolo Vanoli avait été très clair dès le mois de décembre : «J’ai été clair, il faut remplacer Zapata. J’ai demandé qu’un seul joueur, je pense que c’esr assez. Rien d’autre. Je pense que j’ai été clair, aussi parce que Zapata ne sera pas de retour cette saison». Alors que le marché italien ferme ses portes ce lundi soir, le Torino doit vite trouver une solution d’urgence. Et selon nos informations, les dirigeants piémontais vont relancer les négociations avec Benfica pour Arthur Cabral, ancien joueur de Bâle et de la Fiorentina. D’après nos indiscrétions, les Turninois s’apprêtent à proposer un prêt avec une option d’achat avoisinant les 12 millions d’euros. Le club lisboète, qui va accueillir Andrea Belotti en renfort, est ouvert à une vente.