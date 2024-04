Thomas Tuchel cash envers Thomas Müller

Onze fois vainqueur consécutif de la Bundesliga, le Bayern Munich a perdu son titre de champion d’Allemagne. Cependant, le club bavarois reste concentré sur la Ligue des Champions, où il affrontera le Real Madrid en demi-finale. La fin de saison est axée sur cet objectif. Ce week-end, les Munichois ont aisément battu l’Union Berlin (1-5), avec notamment une brillante performance de Thomas Müller, auteur d’un doublé. Malheureusement pour lui, le milieu offensif allemand ne pourra pas profiter de sa bonne forme actuelle. Son entraîneur, Thomas Tuchel, ne compte pas sur lui pour la double confrontation contre le Real.

« Non (il ne jouera pas). Il le sait. Sa forme aujourd’hui (samedi) n’était pas bonne. Les buts étaient absolument excellents, mais rien de plus. On peut en discuter sans fin si vous n’êtes pas d’accord (au journaliste), mais j’ai mon avis. Il le sait aussi, il a vu le match de la même manière que moi. Nous savons ce qu’il peut faire, mais cela n’a rien à voir avec le match contre le Real Madrid » a-t-il déclaré à Bild. Le coach munichois devrait reconduire la même composition offensive que celle utilisée contre Arsenal la semaine dernière, avec Leroy Sané sur le côté droit, Raphaël Guerreiro ou Mathys Tel sur le côté gauche, et Jamal Musiala en soutien de Harry Kane.