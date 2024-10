La sortie forte de Pablo Longoria sur la Ligue 1 et l’OM en Espagne

Alors que l’Olympique de Marseille se mesure au Paris Saint-Germain dans quelques heures, l’excitation monte logiquement chez les fans des deux formations. Surtout, cette saison, les Phocéens semblent clairement avoir les armes pour poser de sérieux problèmes à leurs ennemis parisiens. « Pour moi, De Zerbi est un coach passionnant que j’ai suivi à Brighton. Son équipe ne calcule pas, avec un pressing très haut. Il embarque ses joueurs. C’est un entraîneur qui aime attaquer, nous avons cela comme point commun », confiait même Luis Enrique au sujet de son homologue italien plus tôt cette semaine.

La suite après cette publicité

Un duel qui sera très suivi en France, mais pas forcément partout dans le reste du monde. Effectivement, la Ligue 1 n’est pas diffusée en Espagne, pays d’origine de Pablo Longoria. Une absence de diffuseur qui témoigne du peu d’intérêt porté au championnat loin des frontières hexagonales. Dans un entretien accordé au journal ibérique El Pais, le président phocéen a pourtant tenu à défendre le championnat français.

À lire

OM - PSG : le message fort de Pastore à Rabiot

Longoria met en avant la Ligue 1

« Le niveau tactique a énormément augmenté ces dernières années et la qualité du spectacle est supérieure à celui d’autres championnats en Europe. Il faut vivre la Ligue 1 pour la comprendre », a d’abord lancé le dirigeant marseillais, qui a notamment mis en avant la qualité du joueur français : « le système permet que le football de quartier soit un engrenage de la formation. La liberté qu’a le joueur pour pouvoir tenter un certain type d’actions permet que ce talent explose plus que dans des pays comme l’Espagne, où tout est structuré autour du jeu ».

La suite après cette publicité

Puis, il a expliqué ce qu’est l’OM à nos voisins espagnols : « c’est un club qui fait partie de la ville, c’est difficile à comprendre pour les villes espagnoles car généralement il y a deux équipes ou plus. Ici, la deuxième équipe sportive, c’est le hockey sur glace. L’OM phagocyte tellement de choses ici, c’est comme un membre en plus de la famille. Tu peux aimer ou non le foot, mais tout le monde a une relation avec l’OM ». Et pour finir, ce Clasico, forcément : « il y a peu de matchs en Europe qui déchaînent autant de passion. Il y a ce sentiment d’appartenance marseillais, de jouer à la maison contre la capitale. Cela fait partie de ton ADN, tu peux faire que ton peuple soit fier. Et sur le plan sportif, bien sûr, c’est un match qui peut nous mettre tout en haut au classement ». Le message est clair.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 2-1 du PSG face à l’OM vous rapporte jusqu’à 760€.

La suite après cette publicité

Suivez le match OM - PSG sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.