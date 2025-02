Coupe du Roi : le groupe du Real Madrid sans Kylian Mbappé et deux autres stars

Après le match fou entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ce mardi soir (4-4), le Real Madrid s’apprête lui aussi à disputer sa demi-finale de Coupe du Roi. C’est face à la Real Sociedad que les Merengues tenteront d’obtenir leur billet. Et à quelques heures de la première manche à Anoeta, la Maison Blanche a dévoilé le groupe qui sera du voyage.

Et à la surprise générale, Kylian Mbappé est absent de la liste convoquée par Carlo Ancelotti. Mais le Français n’est pas le seul absent de taille dans l’équipe madrilène, puisque Thibaut Courtois et Fede Valverde manquent aussi à l’appel. Si l’absence de Mbappé peut s’expliquer par son rendez-vous chez le dentiste ce mardi, et celle de Valverde par du repos, la non-convocation de Courtois pose davantage de questions, puisqu’aucune information autour de l’état de santé du joueur n’a filtré ces derniers jours.