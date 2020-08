Nîmes avance sur Karim Aribi

Après les arrivées de Birger Meling, Baptiste Reynet, Adrian Cubas, le Nîmes Olympique n’est pas encore rassasié et souhaite encore se renforcer, notamment sur le front de l'attaque pour épauler Nolan Roux.

Et les Crocos ont activé plusieurs pistes dont celle menant à Karim Aribi de l'Étoile Sportive du Sahel (qui reste sur 10 buts inscrits en 10 matches de Ligue des Champions africaine). Attaquant véloce (1m92) et doté d'un bon jeu de tête, cet attaquant algérien de 26 ans, passé par le CR Belouizdad et le DRB Tadjenanet en Algérie, a été proposé au FC Nantes et l'AS Saint-Étienne, qui n'ont pas donné suite selon nos informations.