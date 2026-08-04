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Serie A

Inter : Benjamin Pavard refuse 2 clubs

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Pavard @Maxppp

Hier, la presse italienne a révélé que l’Inter, qui a déjà trouvé un accord avec Tottenham pour le transfert de Cristian Romero, doit d’abord se débarrasser de Benjamin Pavard. De retour de prêt, l’ancien joueur de l’OM n’entre pas dans les plans de Cristian Chivu et de son club. Tuttosport rapporte aujourd’hui que deux clubs ont tenté le coup avec le Français.

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Il s’agit de Benfica et de Galatasaray. Mais l’international tricolore a refusé les avances des deux écuries européennes. Tuttosport ajoute que Pavard a des touches en Arabie saoudite, du côté d’Al-Ittihad. Ce qui pourrait faire les affaires des Nerazzurri, qui veulent recruter Moussa Diaby et se séparer du gros salaire de l’ex-joueur de Lille. Il reste à savoir si le champion du monde 2018 sera emballé par cette proposition.

Pub. le - MAJ le
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