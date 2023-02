OL : Alexandre Lacazette envoie un message aux supporters

La suite après cette publicité

Entre l’Olympique Lyonnais et ses supporters, rien ne va en ce moment. Déçue du mercato hivernal malgré l’arrivée du nouvel actionnaire John Textor, une bonne partie des supporters lyonnais regrette également les derniers résultats et les prises de parole de Jean-Michel Aulas et des dirigeants de l’OL. En conférence de presse avant le match de Coupe de France contre le LOSC, Alexandre Lacazette a lancé un appel aux supporters et a demandé leur soutien pour une qualification en quarts de finale.

«On sait que si on gagne la Coupe de France, on ira en Coupe d’Europe. Mais il faut d’abord gagner ce match, et aller étape par étape. Physiquement, c’est compliqué mais ça fait plaisir. Les supporters savent qu’on a besoin d’eux et qu’on veut célébrer les victoires avec eux. On va tout donner. On espère qu’ils viendront nombreux mercredi», a expliqué le capitaine des Gones, qui a rendez-vous mercredi face aux Dogues, pour une place en quarts de finale de Coupe de France (18h15).

