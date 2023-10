Galatasaray : gros coup dur pour Mauro Icardi

C’est ce qu’on appelle un gros coup dur. Depuis son arrivée à Galatasaray en provenance du PSG, Mauro Icardi marche sur l’eau. Le buteur argentin est devenu le chouchou des supporters grâce à ses talents de redoutable finisseur. Auteur de déjà 14 buts et 2 passes décisives en 15 matches cette saison, Icardi a encore fait gagner son équipe ce week-end face à Besiktas dans le derby avec un doublé (2-1). Mais après la rencontre, il avait semblé touché au genou. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour celui qui a marqué 37 buts en 41 matches avec Galatasaray (10 passes décisives).

La suite après cette publicité

En effet, ce dimanche, le club turc a confirmé la blessure de l’Argentin dans un communiqué. «Notre footballeur Mauro Icardi, dont la douleur a commencé après le coup qu’il a reçu hier lors du match contre Beşiktaş lors de la 9ème semaine de la Super League Trendyol, et dont les lésions du tendon péronier ont été déterminées lors de l’évaluation d’après-match, a eu une blessure au tendon péronier de sa cheville droite, comme le prédisaient les examens IRM réalisés dans notre hôpital sponsor, Medicana. Des lésions et des saignements ont été détectés au niveau des tendons et du tissu rétinaculaire au-dessus du tendon (groupe tendineux externe de la cheville et tissu de soutien). Le traitement de notre joueur a commencé.» Il devrait manquer plusieurs semaines de compétition.