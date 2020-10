La sale semaine de l'AS Saint-Étienne

Parfois, les événements contraires s’enchaînent. Et c’est ce qui est arrivé à l’AS Saint-Étienne. Lundi 5 octobre dernier, après avoir vendu Wesley Fofana à Leicester, les Verts veulent pallier ce départ en obtenant un deuxième prêt consécutif de l’enfant de la maison, William Saliba. Recruté par Arsenal en 2019, le jeune défenseur ne parvient pas à s’adapter aux Gunners. Les dirigeants anglais sont partants pour l’envoyer une nouvelle saison en prêt. Sainté saute alors sur l’occasion et tout semble réglé lors du dernier jour du mercato. Hélas, et David De Gea pourra en témoigner, l’opération a capoté à quelques minutes près.

« Bien avant la fermeture du mercato, l’AS Saint-Étienne avait conclu un accord avec William Saliba et accepté la proposition d’Arsenal pour un prêt d’une saison. Hélas, toutes les conditions administratives n’ont pu être réunies à temps, en Angleterre, pour la finalisation du dossier. La déception est grande pour l’ASSE et William Saliba, particulièrement déterminé à revenir dans le club où il s’était épanoui », pouvait-on lire sur un communiqué publié par l’ASSE.

Quelques jours plus tard, le 9 octobre plus précisément, l’ASSE est passée à autre chose et tente désormais d’enrôler l’attaquant du Stade Rennais M’Baye Niang en guise de joker. Là encore, l’opération est intéressante puisque les Bretons acceptent de prêter un élément ayant affiché des envies d’ailleurs depuis le début du mercato. Mais là encore, ça a mal fini. Le club forézien annonce le lendemain qu’il renonce à Niang à cause de l’intervention des agents du joueur. Deuxième raté du mercato.

Après les ratés du mercato, le coup dur pour Maçon

Enfin, le sort s’est une nouvelle fois acharné sur les Stéphanois lundi, à l’occasion du match des Espoirs entre l’équipe de France et la Slovaquie. Titularisé pour la première fois chez les Bleuets, Yvann Maçon se blesse au genou droit après avoir percuté un attaquant adverse à la 43e minute. Hurlant de douleur, le latéral est alors évacué sur civière à la pause. Une luxation du genou est alors évoquée. Si aucune nouvelle n’a depuis été communiquée, le staff tricolore craignait de toute façon le pire.

« L'énorme point noir, c'est la blessure d'Yvann. On craint une blessure très sérieuse, il souffrait tellement qu'on n'a pas pu échanger. Il est à l'hôpital pour passer des examens », a déclaré le sélectionneur Sylvain Ripoll. Révélation du début de saison stéphanois (1 but, 1 passe décisive), Maçon risque donc de manquer aux siens durant de long mois. Quand rien ne va…