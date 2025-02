Droits TV, PSG : la cinglante mise au point de Vincent Labrune sur sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi !

Vincent Labrune est enfin sorti du silence. Mutique lors des dernières semaines alors que le football français traverse une crise profonde, le patron de la LFP a finalement décidé de livrer son regard. Dans une longue interview accordée au quotidien L’Equipe et quelques heures seulement après la décision de DAZN de régler les 35 millions d’euros dus, l’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille s’est alors défendu. «Il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent», a d’ailleurs commencé par rappeler l’intéressé, justifiant ainsi son mutisme par sa volonté de régler au plus vite le contentieux DAZN/LFP.

Vincent Labrune prend encore la défense de Nasser al-Khelaïfi…

Un échange au cours duquel Vincent Labrune a surtout tenu à rassurer sur son indépendance envers le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Pour rappel, quelques heures après les fuites audio de la réunion animée du collège de Ligue 1 du 14 juillet dernier, le boss de la LFP - qui a d’ailleurs décrit cette réunion comme «la plus animée à laquelle j’ai participé depuis 15 ans» - avait été fortement critiqué pour son positionnement vis-à-vis du dirigeant parisien. Ce dernier étant, par ailleurs, souvent présenté comme le véritable patron du football français. Un point sur lequel l’homme de 53 ans est logiquement revenu.

«Quand je prends la parole et que je remercie beIN, c’est tout simplement parce que l’on passe d’une situation où l’on avait 400 millions d’euros par an à une autre où on passe à 500 millions. Quand on vous donne de l’argent et même si ce ne sont pas les montants que j’attendais à titre personnel, on remercie les gens de l’effort plutôt que de les insulter. Nasser al-Khelaïfi se fait prendre à partie par deux présidents de club (John Textor, de l’OL, et Joseph Oughourlian, de Lens). Il défend sa position. Il a vraiment le sentiment que le Qatar aide», assumait ainsi dans un premier temps l’ex-directeur de la communication de Reservoir Prod.

… et cartonne ses détracteurs !

Relancé sur sa relation avec Nasser al-Khelaïfi, Labrune a cependant tenu à hausser le ton. «Après, les reproches que l’on me fait sur mes liens avec Nasser et le Qatar sont absolument incompréhensibles. De quoi parle-t-on ? On parle de calomnies et de fantasmes. Je rappelle que Nasser al-Khelaïfi ne m’a pas soutenu quand j’étais candidat à la présidence de la Ligue, en 2020, et que c’est moi qui aie mis fin, en 2023, au contrat de commercialisation de beIN concernant les droits télé internationaux qu’ils avaient depuis près de 10 ans. C’est un fait. (…) Remercier des gens qui participent à notre économie, ce n’est pas être soumis. Je ne suis pas inféodé à Nasser al-Khelaïfi. Cette idée, totalement fausse, n’est bâtie sur rien et elle est totalement diffamatoire».

Agacé, celui qui a par ailleurs assuré qu’il allait porter plainte après les banderoles déployées à son encontre au Groupama Stadium lors du choc OL-PSG a également apporté un argument supplémentaire pour défendre sa relation avec NAK. «Et un autre fait, c’est que le Qatar, qu’on le veuille ou non, est un investisseur majeur dans le football français depuis 14 ans. Sur le sujet des droits télé, même si certains sont déçus et j’en fais partie, beIN participe à hauteur de 210 millions d’euros dans un marché particulièrement atone. Par ailleurs, ils ne sont pas obligés de donner 40 millions d’euros sur la L2 alors qu’ils sont les seuls candidats (…) Je remercie logiquement ceux qui donnent l’argent. Je suis bien éduqué». Sous le feu des critiques et malgré les fortes turbulences liées à la crise des droits TV, Vincent Labrune compte donc bel et bien assumer sa ligne de conduite, n’en déplaise à ses détracteurs.