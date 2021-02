Le PSG serait prêt à miser gros sur Marcos Llorente

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain joue gros ce soir. Les Franciliens se déplacent du côté de Barcelone pour défier le Barça pour ce premier round des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un match qui cristallise logiquement l'attention des fans et des observateurs. Mais en interne, on travaille également sur d'autres points, et le mercato en fait logiquement partie.

Un constat qui revient souvent : l'effectif parisien est déséquilibré, manquant de profondeur et de qualité dans certains secteurs, comme les latéraux ou le milieu de terrain. L'été prochain, des recrues sont donc attendues. Et si on se fie à l'émission El Chiringuito de Jugones, les décideurs parisiens auraient ciblé un renfort de luxe pour l'entrejeu : Marcos Llorente.

Une offre de 70 millions à venir

Le numéro 14 de l'Atlético est dans une forme resplendissante depuis des mois déjà, et fait partie des principaux artisans du parcours quasi sans faute des Colchoneros en Liga, aux côtés de Luis Suarez ou de Koke, entre autres. Etant capable de jouer au milieu de terrain dans un rôle de box to box, en deuxième pointe ou sur un côté, il fait partie des valeurs sûres du championnat espagnol et est même devenu international. Cette saison, il affiche 7 buts et 7 passes décisives en 21 rencontres de championnat.

Toujours selon le média, l'ancien du Real Madrid pourrait être l'objet d'une offre de 70 millions d'euros de la part du club de la capitale française. Sa clause libératoire est fixée à 125 millions d'euros. Reste maintenant à savoir si le joueur de 26 ans sera tenté par un départ vers Paris, alors qu'on imagine que l'Atlético ne souhaitera pas s'en séparer...