Les cas Mamadou Diakhon et Sidiki Chérif mettent le feu à la FFF

La dernière liste de l’équipe de France Espoirs, dévoilée ce jeudi, a laissé des traces au sein de la Fédération Française de Football. Présentée par Gérald Baticle à l’occasion des deux matchs de qualification pour le prochain Euro 2027 face au Luxembourg (le 26 mars) et à l’Islande (le 30 mars), elle a surtout été marquée par deux absences inattendues : celles de Mamadou Diakhon et Sidiki Chérif. Tous deux appelés, l’attaquant du Club Bruges et celui du Fenerbahçe ne rejoindront finalement pas Clairefontaine.

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Le cas de Mamadou Diakhon a notamment surpris du côté de la FFF, selon L’Équipe. Quelques heures après l’annonce officielle, le joueur de 20 ans a annoncé qu’il optait pour la sélection du Sénégal de Pape Thiaw, via Instagram. Un choix fort pour l’ancien joueur du Stade de Reims, qui espère notamment participer à la prochaine Coupe du monde avec les récents Champions d’Afrique. Une décision prise sans avoir prévenu en amont la FFF, alors même que le joueur avait été pré-convoqué après avoir évolué chez les équipes de jeunes tricolores depuis les U18.

Une organisation remise en question

La situation de Sidiki Chérif est différente, mais tout aussi problématique. Transféré cet hiver du SCO d’Angers à Fenerbahçe pour 25 millions d’euros, le joueur de 19 ans ne possède pas encore la nationalité française. Né à Conakry (Guinée), il est engagé depuis plusieurs mois dans un processus de naturalisation. Toutefois, au moment de la publication de la liste, sa situation administrative n’était toujours pas réglée, ce qui l’empêche pour le moment de répondre à cette première convocation.

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Ces deux dossiers ont suscité des interrogations en interne, rapporte toujours L’Équipe. Comment la Fédération a-t-elle pu découvrir après coup que ces joueurs ne seraient pas disponibles ? Du service juridique au staff des Espoirs, la chaîne de responsabilités a été scrutée lors de plusieurs réunions. Si la FFF insiste sur le fait qu’il s’agit de « deux cas très différents » et assure qu’aucune erreur majeure n’a été commise, ces épisodes ont installé un climat tendu, qui révèle certaines failles dans la gestion des dossiers individuels.

Au-delà de ces couacs, cette séquence relance également le débat autour des binationaux. Alors que d’autres fédérations ont développé des stratégies offensives pour attirer ces profils, la France reste quant à elle fidèle à son approche prudente, avec un Didier Deschamps qui estime que le choix d’une sélection est « une décision personnelle ». Une ligne assumée par la Fédération, qui rappelle s’inscrire dans le respect du règlement de la FIFA, mais qui pourrait continuer à susciter des tensions à mesure que la concurrence internationale s’intensifie.