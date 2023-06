Will Still prolonge au Stade de Reims

La suite après cette publicité

Passé d’adjoint à entraîneur principal pour pallier le départ d’Oscar Garcia en octobre dernier, l’entraîneur belge Will Still a créé une superbe dynamique au Stade de Reims avec 19 matches sans défaite avant de tomber face à l’Olympique de Marseille fin février. Cela n’a pas empêché le jeune technicien (30 ans) de sortir un bel exercice avec la formation champenoise, qui pourrait terminer dans la première partie de tableau de Ligue 1 en cas de victoire contre Montpellier ce week-end, conjuguée à une contre-performance lorientaise à domicile face à Strasbourg.

Alors qu’il est sous contrat pendant un peu plus d’un an avec le SdR, le club vient d’annoncer la prolongation de son bail jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, d’abord via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, confirmant ainsi sa confiance envers le natif de Braine-l’Alleud, devenu une belle révélation de cette saison en championnat. Avant la 38e et dernière journée de L1, Will Still a dirigé les coéquipiers du capitaine Yunis Abdelhamid à 30 reprises toutes compétitions confondues pour 13 victoires, 10 matches nuls et 7 défaites.

