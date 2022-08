Liga : les jeunes joueurs à suivre cette saison

Ces dernières saisons, la Liga a peut-être perdu certaines stars. Mais une chose est sûre, les clubs espagnols continuent à produire des jeunes joueurs talentueux, et on a pu le voir la saison dernière avec des éléments comme Pedri ou Gavi du côté du FC Barcelone, avec d'autres éléments prometteurs comme Ansu Fati ou même Ronald Araujo dans l'effectif. Du côté du Real Madrid, on retrouve aussi certains jeunes avec un talent indiscutable, comme les deux Français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, ou même Vinicius Junior et Rodrygo. D'autres jeunes joueurs évoluant dans d'autres clubs du pays comme Yeremy Pino (Villarreal), Yunus Musah et Nico Gonzalez (Valence) ou Nico Williams (Athletic) sont également déjà bien connu des fans de fotball espagnol et même de football en général.

Mais en dehors des jeunes joueurs des gros clubs du pays, beaucoup ne demandent qu'à exploser et se faire connaître. Dans le Pays-Basque, gros vivier de talent, on retrouve des joueurs pour le moins intéressants. Du côté de l'Athletic, en plus de Williams, difficile de ne pas penser à Oihan Sancet, milieu de terrain de de 22 ans particulièrement bon lorsqu'il faut se projeter vers l'avant, ou encore à son acolyte du milieu Unai Vencedor (21 ans), dans un registre un peu plus créateur et temporisateur. Chez les voisins de la Real Sociedad, Ander Barrenetxea, l'ailier fringuant de 20 ans, pourrait bien passer un cap, alors qu'Alexander Isak a beaucoup de choses à prouver après une saison moyenne. Sachant que derrière, l'attaquant Jon Karrikaburu (19 ans) pousse fort et a les moyens de se faire une place importante en équipe première. Les nouvelles recrues Mohamed-Ali Cho (18 ans) ainsi que Take Kubo (21 ans) seront aussi des joueurs à suivre.

Du beau monde à Valence !

Du côté de Valence, avec ce nouveau projet de Gennaro Gattuso, il y a certains éléments intéressants en plus de Musah et Nico cités plus haut, à commencer par le portier géorgien Giorgi Mamardashvili (21 ans), une des rares satisfactions de la saison dernière. Attention aussi au latéral gauche Jesus Vazquez (19 ans), qui pourrait presque postuler à un poste de titulaire si José Luis Gaya n'était pas dans l'effectif. Yarek Gasiorowski (17 ans) et Christian Mosquera (18 ans) sont eux des défenseurs centraux qui pourraient avoir un peu de temps de jeu au cours de la saison. Samuel Lino (22 ans), qui a brillé au Portugal l'an dernier, a été prêté par l'Atlético aux Ches et voudra se montrer pour sa première année en Espagne. Le promu Girona compte lui aussi de sacrés jeunes dans ses rangs, à l'image du matéral droit Arnau Martinez (19 ans), son pendant à gauche Miguel Gutierrez (21 ans) prêté par le Real Madrid, ainsi que le fantasque milieu de terrain Rodrigo Riquelme (22 ans), cédé par l'Atlético.

Les Colchoneros ont également envoyé l'attaquant Sergio Camello (21 ans) du côté du Rayo Vallecano, où il devrait avoir un temps de jeu intéressant. Javi Serrano (19 ans) devrait lui en revanche bénéficier de quelques opportunités de se montrer sous les ordres de Diego Simeone dans l'entrejeu colchonero, comme ce fut déjà le cas l'an dernier. L'ailier Rodri Sanchez (Betis, 22 ans) ou le prometteur milieu de terrrain suédois Williot Swedberg (Celta, 18 ans), en plus de la pépite défensive Kaiky (18 ans) signée par le promu Almeria pour 7 millions d'euros et son nouveau coéquipier Samu Costa (21 ans) seront aussi des jeunes joueurs à suivre. De quoi se régaler toute la saison !