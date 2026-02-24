La Norvège s’enflamme après l’exploit XXL de Bodø/Glimt contre l’Inter Milan !

La surprise commence à ne plus en être une. Certes doté d’un statut de demi-finaliste de la dernière Ligue Europa, le club norvégien de Bodø/Glimt n’était néanmoins qu’un novice en Ligue des Champions. Pour sa première participation à cette compétition, la Horde Jaune a néanmoins déjoué les pronostics. Avec seulement deux points en cinq matches de poules, les hommes de Kjetil Knutsen ont terminé fort avec ce nul contre le Borussia Dortmund (2-2) et ces victoires probantes contre Manchester City (3-1) et l’Atlético de Madrid (2-1). Prévenu, l’Inter Milan est néanmoins tombé sur plus fort. Bien que finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, le club italien a pris la porte.

Si la théorie de l’accident pouvait encore se poser après la défaite de l’aller 3-1 du côté de l’Aspmyra Stadion. Cette thèse est néanmoins totalement balayée ce soir. Devant reprendre un retard de deux buts, l’Inter Milan s’est cassé les dents sur un mur jaune, une équipe solidaire et réaliste. Avec des actions de grande classe, Jens Petter Hauge (58e) et Håkon Evjen (72e) ont permis à Bodø/Glimt de mener 2-0. Le club du Cercle Arctique s’est finalement imposé 2-1 après la réduction du score d’Alessandro Bastoni (76e). Un résultat cumulé de 5-2 qui montre que cette qualification norvégienne ne souffre d’aucune contestation possible.

La Norvège salue ses héros et se moque de l’Italie

Un exploit majuscule pour Bodø/Glimt qui va donc disputer les huitièmes de la Ligue des Champions et pourrait retrouver Manchester City qui a été sa victime en phase de Ligue ou bien les Portugais du Sporting CP. Avant de se projeter sur ce nouveau combat, l’heure est à la satisfaction du côté de la Norvège. «On a fait un truc complètement dingue aujourd’hui. C’est complètement surréaliste» a déclaré le deuxième buteur Håkon Evjen à TV2 après la rencontre. Le sélectionneur de la Norvège Ståle Solbakken a également commenté pour Verdens Gang cet authentique exploit : «c’est la performance de club la plus mémorable de l’histoire du football norvégien, car le football moderne comporte désormais des matchs à élimination directe. Vu que la saison est terminée, il n’y a plus rien à redire. C’est la performance de club la plus mémorable de l’histoire du football norvégien. Félicitations donc à Kjetil, félicitations à tous les joueurs de Glimt qui ont vécu cela».

Les médias locaux s’enflamment également pour leur héros. «Ce fut une soirée mémorable. Bodø/Glimt est l’antidote dont l’Europe a besoin», titre Aftenposten. Le média norvégien n’a pas manqué d’égratigner le football italien : «mamma mia ! Les athlètes italiens font maintenant des cauchemars à propos de la Norvège. […] La Norvège a ramené beaucoup de médailles des Jeux olympiques d’hiver en Italie, mais le plus incroyable se passe sur l’herbe. L’an dernier, l’équipe nationale italienne avait été lourdement battue par la Norvège sur ce même terrain. Mardi soir, Bodø/Glimt s’est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions. L’Italie, grande puissance du football, est humiliée par la petite Norvège et le minuscule Bodø».

«Glimt choque à nouveau le monde du football. Jens Petter Hauge et Håkon Evjen ont secoué l’Inter», note de son côté Nettavisen. «Non seulement ils ont tenu tête à la redoutable équipe de l’Inter, mais les hommes de Kjetil Knutsen se sont rendus à Milan et ont remporté le match 2-1. Une humiliation pour l’équipe qui a atteint la finale de la Ligue des Champions à deux reprises lors des trois dernières années», poursuit le média norvégien. «Bodø/Glimt sont prêts pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions», en conclut ainsi TV2. «Après avoir semé la pagaille sur le sol italien pendant les Jeux olympiques, c’était au tour de Bodø/Glimt mardi. Et cela dans l’un des stades les plus prestigieux du football. Le lieu où Rosenborg a battu Milan il y a près de 30 ans et où la Norvège a battu l’Italie il y a exactement cent jours. Au coup de sifflet final de l’arbitre, Glimt menait 2-1. Au total, après deux matchs, le score était de 5-2», poursuit la chaîne norvégienne. Quelques mois après la qualification de la Norvège pour la Coupe du monde 2026, le pays du soleil de minuit a encore écrit une belle page de son histoire au niveau du football avec Bodø/Glimt. Le rêve se poursuit et il n’est pas encore fini !