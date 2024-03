João Cancelo règle ses comptes avec Pep Guardiola et Manchester City

Sauf véritable coup de théâtre, João Cancelo devrait prolonger son séjour à Barcelone cet été (c’est en tout cas son désir et celui de Joan Laporta), où il est prêté par Manchester City jusqu’à la fin de la saison. Plus en odeur de sainteté dans le club anglais depuis un an, où sa relation avec Pep Guardiola s’est nettement rafraîchie en raison de son déclassement au profit du jeune Rico Lewis, l’international portugais se refait aujourd’hui une santé en Catalogne. Mais à l’évidence, il n’a toujours pas digéré ce qui avait pu se dire à son sujet, notamment de la bouche de Pep Guardiola.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au journal portugais A Bola cette semaine, le latéral droit n’a pas fait de détours au moment d’évoquer son ancien entraîneur : «les déclarations de Guardiola ? Des mensonges ont été racontés, a assuré le Portugais. Je n’ai jamais été un mauvais coéquipier pour eux et vous pouvez le demander à Aké et Lewis. Je n’ai aucun complexe de supériorité ou d’infériorité à leur égard, mais c’est l’opinion du coach… Manchester City a été un peu ingrat envers moi en disant cela, parce que j’ai été un joueur très important pendant plusieurs années.»

À lire

Luis Enrique est à Barcelone

Guardiola en prend pour son grade

Pour recontextualiser, plusieurs fuites dans les médias avaient fait état d’une attitude jugée pesante de Cancelo dans le vestiaire, alors que son temps de jeu s’était considérablement réduit. Face à cela, le latéral de 29 ans a tenu à mettre les choses au clair et rappeler à quel point il s’était toujours dévoué pour son club : «je n’ai jamais failli à mon engagement envers le club ou envers les supporters. J’ai toujours tout donné. Je me souviens du moment où j’ai été cambriolé et le lendemain, je jouais à l’Emirates contre Arsenal. Ce sont des choses qu’on n’oublie pas. J’ai laissé ma femme et ma fille seules à la maison, terrifiées.»

La suite après cette publicité

Pep Guardiola, de son côté, en a repris pour son grade : «les gens se souviendront seulement de ce que dit Monsieur Guardiola car il est beaucoup plus puissant que moi. Et quand il dit quelque chose, tout le monde le croit. Mais je préfère le garder pour moi. Je préfère savoir que je dis la vérité, je me sens comblé par ce que j’ai fait. Je suis une personne transparente, je ne mens jamais. La vie continue et j’espère que tout se passe bien pour eux, car pendant que j’étais là-bas, j’ai apprécié mon football mais aussi l’équipe. » Difficile, quoi qu’il en soit, de pronostiquer un futur à Cancelo chez les Cityzens. Mais visiblement, ce n’est plus du tout dans ses projets non plus.