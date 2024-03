FC Barcelone : Yamal, Araujo, les Joao, le gros point mercato de Joan Laporta

Le FC Barcelone se prépare à affronter le PSG en quarts de finale de Ligue des Champions (10 et 16 avril). Cette trêve internationale permet aux troupes de Xavi de recharger les batteries pour ceux qui ne sont pas appelés en équipe nationale. Joan Laporta en profite également pour multiplier les interventions médiatiques. Après avoir parlé du sujet Mbappé au Real Madrid, du cas Xavi qu’il aimerait conserver au-delà de cette saison, le président blaugrana a fait un très large tour du mercato qui attend son club pour cet été. Il y a d’abord le sujet brûlant à propos de Lamine Yamal.

Marca affirmait il y a deux semaines que le FC Barcelone avait reçu une offre de 200 M€ de la part du PSG, qui s’apprête à perdre Mbappé. Une information que nous avons immédiatement démentie. Le club de la capitale travaille d’autres pistes. Mais de qui viendrait cette fameuse offre, confirmée par le président Laporta dans sa nouvelle émission El Podcast del presidente Joan Laporta diffusée sur les canaux de communication du club catalan. «Nous recevons des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, 200 millions d’euros, et nous avons dit non» présente-t-il d’emblée.

Le Barça a été attaqué sur Baldé, Gavi, Pedri, Fermín, Araujo, etc

«Nous faisons confiance au garçon dans son projet sportif, et nous n’en avons pas besoin (de cet argent), bien au contraire. Nous sommes dans un processus de reprise économique et nous voyons déjà la lumière au bout du tunnel.» D’après le patron du Barça, de nombreuses propositions ont été refusées ces derniers temps. «Nous avons eu des offres pour Alejandro Balde, Fermín Lopez, les très importants Gavi, Pedri, De Jong, Araujo… Mais nous ne voulons pas les vendre. Seulement avec ceux-là, je vous le dis, nous serions à 1 milliard d’euros», martèle-t-il tout en ouvrant la porte aux mécontents, ceux qui estiment être en manque de temps de jeu.

En matière de recrutement, le Barça ne fera pas de folie non plus. La priorité sera donnée aux jeunes de la Masia capable de prendre une place dans l’effectif. Il faudra en revanche sortir le portefeuille pour les deux Joao, Cancelo et Felix, tous les deux prêtés respectivement par Manchester City et l’Atlético de Madrid. «Nous sommes prêts à ce qu’ils continuent, soit par le biais d’un transfert, soit aux mêmes conditions actuelles. Leurs cas sont assez similaires, mais Cancelo est bien plus avancé en ce qui concerne un tarif définitif.» Pour le meneur de jeu, les négociations se poursuivent. «Nous attendons mais nous voulons qu’il continue.» Voilà qui a le mérite d’être clair.