FC Barcelone : la rupture entre João Félix et l’Atlético de Madrid a atteint un point de non retour

L’ennemi numéro un, voici comme était désigné hier João Félix (24 ans) par l’Atlético de Madrid. Plus chère recrue de l’histoire des Matelassiers où il avait coûté 127M€ en 2019, l’attaquant portugais n’a jamais réussi à s’imposer comme un leader de l’équipe madrilène pendant quatre saisons. Prêté en fin de saison dernière Chelsea, il a été envoyé cet été en fin de mercato du côté du FC Barcelone pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Encore sous contre avec les Madrilènes jusqu’en juin 2029, João Félix a toutefois tué tout avenir avec les Colchoneros.

La suite après cette publicité

Durant l’été, il avait surpris son monde avec une sortie médiatique où il poussait pour partir en direction de la Catalogne : «j’adorerais jouer pour le Barça. Barcelone a toujours été mon premier choix et j’aimerais rejoindre le Barça. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis gosse. Si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi.» En décembre dernier en marge du choc entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, il avait terni un peu plus sa relation avec le club où il est sous contrat en critiquant ouvertement le style de jeu de l’équipe de Diego Simeone : «bien sûr, je préfère ce style à Barcelone, moi et tous les joueurs. Si vous demandez à chaque joueur, si vous demandez également aux joueurs de l’Atlético, ils préféreraient jouer plus de temps en attaque, c’est sûr. S’ils ne répondent pas à cette question, ils mentent. Bien sûr, chaque joueur veut attaquer, avoir le ballon et marquer des buts.»

À lire

Barça : Deco insiste pour Xavi

Le cas João Félix a encore fait parler

Buteur lors de la victoire 1-0 à l’aller et célébrant par la même occasion son but, João Félix n’a clairement pas apaisé les tensions entre lui et le public des Colchoneros et le match retour de ce dimanche s’annonçait volcanique. Interrogé par DAZN avant la partie, il avait fait part de ses craintes : «ce sera un environnement très difficile pour toute l’équipe. Contre moi, ce sera un peu plus difficile, mais je suis un joueur de football et je dois m’habituer à ce genre de choses.» Avant la rencontre, sa plaque (pour avoir disputé au moins 100 matches avec l’Atlético) avait d’ailleurs été vandalisé par les supporters madrilènes qui ont ouvertement montré leur animosité envers lui. Il a décidé de leur répondre sur le terrain.

La suite après cette publicité

Premier buteur lors d’une victoire 3-0, le Portugais a particulièrement brillé dans cette partie. Xavi n’a pas manqué de le souligner après le match : «il a joué un match très complet, très motivé, également dans le travail défensif.» Interrogé par ESPN Brasil, l’ancien joueur de Benfica a lui rajouté une couche en pointant du doigt le coach de l’Atlético Diego Simeone : «les gens en tribunes ne savent pas ce qui s’est passé ici pendant que j’étais ici. Ce qu’ils expliquent de l’extérieur, c’est que je m’entends mal avec mes ex-partenaires, ce n’est pas vrai, comme vous l’avez vu. J’ai parlé avec Samuel (Lino ndlr), avec Lemar, tous les joueurs m’ont serré dans leurs bras. Je n’ai rien contre eux, et ils n’ont rien contre moi. Les gens de l’extérieur ne le savent pas, donc je comprends parfaitement leurs réactions, mais peut-être que je ne suis pas le méchant dans cette affaire…»

De retour dans le onze, lui qui a perdu du terrain sur Lamine Yamal et Raphinha, João Félix dispose d’un bilan honorable cette saison (9 buts et 5 offrandes en 34 rencontres) sans pour autant convaincre totalement. Amené à repartir à la fin de la saison si le Barça ne peut pas régler la somme demandée par l’Atlético de Madrid qui devrait tourner à 50 millions d’euros. L’hypothèse d’un départ en Arabie saoudite est même envisagée du côté madrilène. « Tout ce qui sera fait se fera dans le calme, nous sommes contents de Joao, mais ce n’est pas le moment d’en parler. Nous sommes heureux avec João Félix, qui a joué un rôle important lorsque l’équipe avait besoin de lui », avait d’ailleurs tempéré le directeur sportif catalan Deco avant la partie. En bons termes avec le FC Barcelone, en guerre ouverte avec Diego Simeone et en grande tension avec l’Atlético de Madrid, João Félix voit son cas se compliquer un peu plus…