L'OM a proposé plus de 10 M€ pour Joakim Mæhle

Ce feuilleton a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières heures du mercato estival du côté de Marseille. L'OM a en effet tout tenté pour arracher Joakim Mæhle (23 ans) à Genk, jusqu'à ce que les Belges fassent volte-face, au grand dam du latéral droit, qui s'était mis d'accord avec les Ciel-et-Blanc. L'international danois (6 sélections, 1 but), déçu, a malgré tout continué à enchaîner les bonnes performances en club et en sélection (16 apparitions et 1 but en club, 4 capes et 1 but avec le Danemark).

Et selon Het Laastse Nieuws, les Olympiens ont transmis une nouvelle offre à Genk ces dernières semaines. Une proposition estimée à plus de 10 M€ cette fois d'après le quotidien belge, alors qu'elle était plutôt de l'ordre de 5 M€ plus bonus lors du dernier mercato.

Marseille ne lâche rien, l'OL à l'affût...

Mais si les Phocéens espèrent cette fois toucher au but, ils devront déjouer une concurrence très rude. Toujours selon HLN, l'Atalanta a elle aussi fait parvenir une offre supérieure à 10 M€ aux dirigeants belges. De quoi faire hésiter la direction et le Scandinave, forcément. Mais ce n'est pas tout. Le journal local dévoile également que l'Olympique Lyonnais apprécie fortement le profil du défenseur.

Intéressés, les Gones, qui semblent pourtant armés dans ce secteur de jeu avec Léo Dubois et Mattia De Sciglio, n'ont toutefois par formulé d'offre officielle à Genk. Peut-être se positionneront-ils plus concrètement en cas de velléités de départ de l'international tricolore ? Joakim Mæhle a en tout cas une sacrée cote sur le marché.