Premier League : Chelsea réalise un énorme coup et l’emporte contre Newcastle

Cette saison, les critiques pleuvent sur Chelsea. Pour autant, même dans une saison compliquée, les Blues peuvent battre n’importe qui en Premier League. Les Londoniens l’ont prouvé à maintes reprises lors de cette édition 2023-2024 en réalisant des performances majuscules face à des cadors d’outre-Manche (Tottenham, Manchester City). Forcément, avec la réception de Newcastle ce lundi soir en clôture de la 28e journée de Premier League, tout était possible à Stamford Bridge. Insistants dès les premiers instants, les ouailles de Mauricio Pochettino ont confirmé cette hypothèse avec l’ouverture du score signée Nicolas Jackson (1-0, 6e). En place défensivement, les coéquipiers d’un Malo Gusto, encore performant, ont laissé leurs adversaires prendre leur rythme. Une stratégie qui s’est étiolée au fil des minutes et qui a permis à Alexander Isak d’égaliser juste avant la pause d’un plat du pied assuré (1-1, 43e).

Au retour des vestiaires, la rencontre s’est emballée. Décidé à reprendre l’avantage pour récompenser leur belle prestation jusque-là, les Londoniens s’en sont remis à Cole Palmer. Le transfuge de Manchester City, si bon cette saison, a redonné l’avantage aux siens d’une frappe limpide du gauche (2-1, 56e). Ayant repris l’ascendant sur leurs adversaires, les Blues ont alors confirmé leur domination et c’est Mudryk qui a corsé l’addition. Vif, l’Ukrainien a passé en revue la défense des Magpies et Dubravka pour finir dans le but vide (3-1, 76e). La réduction de l’écart en fin de rencontre de Murphy n’aura rien changé et Chelsea s’est, assez logiquement, imposé à l’issue d’une sacrée bataille face aux Magpies. Un succès qui change tout en Premier League : onzièmes, les pensionnaires de Stamford Bridge reviennent à deux points de leurs adversaires du soir et ne sont plus qu’à quatre points de West Ham, septième. En forme, Chelsea enchaîne également avec un quatrième match sans défaite.