Le Barça a un nouveau plan pour Memphis Depay

Poussé vers la sortie cet été, Memphis Depay est finalement resté au FC Barcelone. Pourtant, il était à deux doigts de signer à la Juventus. Mais ses exigences salariales, à savoir toucher 7 millions d'euros par an, ont calmé les Italiens qui se sont rabattus sur Milik. Associé à Chelsea ou Manchester United en fin de mercato, l'ancien capitaine de l'OL a donc poursuivi l'aventure en Catalogne. Il a même poussé pour rester comme il l'avait avoué à NU. « Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne, je ne suis pas un fugueur. J'essaie de tout donner à l'entraînement. En plus, je passe un bon moment ici, Barcelone est l'un des plus grands clubs du monde. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec le fait que je joue moins. Mais je ne me suis jamais plaint. J'essaie de parler avec mes pieds. Ensuite, le choix appartient à l'entraîneur. Plus de la moitié des rumeurs n'était pas vraie, mais bien sûr, il y avait de l'intérêt. J'ai maintenant 28 ans et je suis à un moment important de ma carrière. La saison dernière, j'ai partagé le statut de meilleur buteur du club avec Pierre-Emerick Aubameyang. Après une seule année, j'ai pensé que c'était trop facile de partir.»

Malgré tout, c'est dans la peau d'un remplaçant qu'il a débuté cet exercice 2022-23. Il a été titularisé à 2 reprises en 3 matches. Le temps d'inscrire un but. Ses efforts et son attitude plaisent beaucoup à Xavi ainsi qu'aux pensionnaires du Camp Nou. D'après Sport, les dirigeants veulent lui offrir une prolongation de contrat, lui dont le bail s'achève en 2023. L'idée des Blaugranas est de lui proposer une prolongation d'un an, avec un salaire qui resterait assez bas. Mais le FCB craint que la Coupe du Monde, qui sera une vitrine où il pourra s'exposer, mette à mal leur plan.