PSG : Moise Kean sort enfin du silence pour son avenir

Moise Kean est clairement l'une des grosses satisfactions de la saison à Paris. Arrivé l'été dernier pour occuper un rôle a priori secondaire dans l'équipe de Thomas Tuchel, il s'est peu à peu imposé en tant que titulaire, prenant même la place de Mauro Icardi, avec plusieurs belles prestations dans de gros matchs comme face au FC Barcelone.

Sans surprise, l'état-major parisien souhaite enrôler définitivement le joueur qui n'est que prêté par Everton, alors que la Juventus souhaite aussi le récupérer. Conscients d'avoir un joueur qui a pris de la valeur cette saison, les dirigeants des Toffees auraient fixé son prix à 50 millions d'euros. Mais qu'en pense celui qui a inscrit 16 buts en 34 rencontres TCC cette saison ? Il s'est exprimé dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.

Il est bien à Paris

« Je me sens très bien à Paris. Ils m’ont accueilli les bras ouverts, je ne m’y attendais pas. (...) Il y a beaucoup de gaieté avec mes coéquipiers, on s’amuse. On est tous jeunes, mais avec un grand talent. Ici, tu ne peux qu'apprendre. (...) Mbappé et Neymar sont les deux attaquants les plus forts à l’heure actuelle. Ils sont jeunes aussi, on se comprend vite et bien », a-t-il lancé au média italien, dans des propos traduits et rapportés par Paris Team.

« J’ai toujours rêvé d’arriver en haut, de jouer à un très haut niveau. Jouer avec eux, c’est magnifique. (...) Revenir à la Juventus la saison prochaine ? Je ne sais pas. Je profite des demi-finales avec le PSG et on verra après. La Juve m'a tout donné et j'ai grandi là-bas, sans eux je ne serais pas ici maintenant. La Juve restera toujours dans mon cœur », a ajouté le joueur. Comme un poisson dans l'eau à Paris, Kean n'écarte donc pas la possibilité de revenir à Turin...