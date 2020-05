Nicolas Holveck recadre Jean-Michel Aulas

Depuis l'officialisation de l'arrêt de la saison en Ligue 1 (en en Ligue 2) par la LFP et le choix d'acter le classement final selon un système de quotients, les réactions sont diverses et variées. Il y a évidemment les heureux et les malheureux, dont le plus actif est sans aucun doute Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui a terminé 7e du Championnat de France. Les Gones ne disputeront en effet pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, à moins qu'ils ne remportent l'édition de Ligue des Champions en cours ou qu'ils ne triomphent du PSG en finale de la Coupe de la Ligue (si elle se joue). JMA croit encore à une reprise de la saison et n'a de cesse de le faire savoir à la LFP et aux acteurs du foot français. Ce qui a de quoi agacer Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais.

«Aujourd'hui, ce n’est même plus un débat, la situation est très claire, il y a 19 clubs qui ont admis la décision de l’Etat, quand bien même on ne peut l’admettre, on ne peut que la constater et mettre en œuvre pour arrêter le championnat. Encore une fois, cette décision émane du président de la République. On est républicains et on accepte la décision du président, ce n’est plus la peine d’en parler», a ainsi lâché le successeur d'Olivier Létang dans les rangs du 3e de Ligue 1 au micro d'Europe 1. Après Bernard Caïazzo (ASSE), un autre président de club membre du syndicat Première Ligue en a donc remis une couche sur ce sujet fâcheux dans l'Hexagone. Pas sûr que cela refroidisse pour autant Jean-Michel Aulas.