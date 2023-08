Lens - Rennes : Benjamin Bourigeaud pointe du doigt les erreurs défensives

Large vainqueur la semaine passée face à Metz, le Stade Rennais a vécu une soirée bien différente face au RC Lens. Dans un stade Bollaert en fusion, les Bretons ont été bousculés par une équipe lensois dominatrice en première période et récompensée par un but dès l’entame de la partie. Mais le club breton a montré un autre en seconde période et s’est relancé grâce à Benjamin Bourigeaud sur penalty (1-1).

La suite après cette publicité

Après le choc face aux Lensois, le milieu de terrain rennais a souligné le bel état d’esprit des siens pour accrocher un bon point même s’il a pointé du doigt les faiblesses défensives de son équipe, notamment sur les coups de pied arrêtés. « On a souffert. On savait que dès l’entame de match, ça allait être dur pour nous. Malheureusement, on prend un but encore sur coup de pied arrêté. Mais on a su rester solide mentalement. C’était important de ne pas perdre aujourd’hui. La qualité de nos renvois n’est pas très bonne. Cela nous coûte des points. Travaillons encore et rectifions le tir pour les prochains matchs. Les coups de pieds arrêtés, c’est un détail mais ça peut nous permettre de gagner et d’aller chercher des points », a indiqué le joueur de 29 ans au micro de Prime Vidéo.