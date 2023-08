Ligue 1 : le RC Lens concède un nul frustrant contre Rennes

La suite après cette publicité

En clôture de la deuxième journée de Ligue 1, un choc nous a été offert ce dimanche. En effet, de rayonnants Lensois l’an dernier recevaient d’ambitieux Rennais qui ne cessent de monter en puissance au fil des saisons. Dans un Bollaert en ébullition, et chauffé à blanc avec la présentation en grande pompe d’Elye Wahi, la rencontre promettait d’être explosive entre deux prétendants assumés au podium. Et dès les premiers instants de la rencontre, les Sang et Or ont pris l’ascendant psychologique sur leurs adversaires. En effet, au bout de seulement trois minutes, les ouailles de Franck Haise ont pris l’avantage grâce à la belle demi-volée de Deiver Machado (1-0, 3e).

Déjà buteur à Brest la semaine passée, le piston gauche colombien a ainsi inscrit son deuxième but en autant de rencontres cette saison. Présents dans les duels, les Artésiens ont asphyxié leurs adversaires durant le premier quart d’heure de la rencontre. Cherchant à rapidement faire le break, Lens s’est heurté à de solides Rennais, trop inexistants offensivement pour essayer de revenir dans le match. En effet, plus la fin du premier acte approchait, plus nous semblions proche du break nordiste que de l’égalisation bretonne. Une intervention limite d’Omari sur Sotoca (30e) puis Fulgini (45+3e) auraient pu confirmer cette conjecture mais les joueurs lensois ne sont rentrés qu’avec un but d’avance à la pause.

Les anciens Lensois sauvent Rennes, Andy Diouf très remuant

Au retour des vestiaires, la donne a rapidement changé et Amine Gouiri a été l’auteur de la première frappe du SRFC à la 48e minute de jeu. Non pas que l’escouade de Bruno Genesio s’est métamorphosé, mais sa persévérance, et un peu de réussite, lui a permis de faire son retour dans la rencontre. Et ce sont deux anciens Lensois qui ont été à l’origine de l’égalisation rennaise. Récupérant le ballon dans les pieds d’Abdul Samed, Kalimuendo s’est servi d’un une-deux avec Santamaria pour s’immiscer dans la surface et être fauché par un Abdul Samed, fautif du début à la fin de l’action. Avec sang-froid, Benjamin Bourigeaud s’est ainsi chargé de transformer le penalty pour remettre les deux équipes à hauteur. Après ce but breton, assez inespéré vu la physionomie du match, Lens est reparti à l’attaque.

Et un homme s’est particulièrement illustré durant quelques minutes spectaculaires : Andy Diouf. Le remplaçant estival de Seko Fofana a failli inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs mais quand le cadre s’est dérobé de peu (65e), Steve Mandanda s’est fendu d’une claquette réflexe pour l’en empêcher (66e). Par la suite, Lens s’est encore plus rué vers les buts bretons. Malgré l’entrée intéressante de Nemanja Matic et même si Samba a été sollicité par Gouiri (69e), le dernier quart d’heure de la rencontre a été à sens unique. Pourtant, malgré les nombreux contacts légers dans la surface de Rennes, le deuxième de Ligue 1 la saison passée n’a pas su reprendre l’avantage. En toute fin de rencontre, c’est Samba qui a encore dû s’employer par deux fois pour assurer le point du nul aux siens. Avec ce résultat, Lens glane son premier point de la saison mais peut nourrir de sacrés regrets. Valeureux, les Bretons repartent du stade Bollaert avec un point précieux et presque inespéré peut-être sur le papier mais surtout au vu de leur performance.