Liga : Villarreal surpris sur la pelouse d'Alavés

Ce samedi à 14 h, Alavés (20e) recevait Villarreal (7e) pour le compte de la 34e journée de Liga. La formation basque en bleu et blanc était alignée en 4-2-3-1 comme l’équipe d’Unai Emery qui jouait en jaune. C’était la lanterne rouge qui débutait le mieux la rencontre en ouvrant rapidement le score, sur un corner, Joselu déviait de la tête vers Victor Laguardia qui envoyait le ballon au fond des filets (4e, 1-0). Le Sous-marin jaune poussait pour revenir au score et s’exposait à des contre-attaques, les Basques en profitaient et faisaient le break, sur une passe en retrait de Ruben Duartes, Gonzalo Escalente reprenait le ballon et trompait une nouvelle fois la vigilance d’Asenjo (31e, 2-0). Alavés rentrait aux vestiaires en menant 2-0.

En début de seconde période, Villarreal continuait à pousser et réussissait finalement à revenir, bien servi par Giovanni Lo Celso, Samuel Chukwueze décochait une belle frappe que Pacheco ne pouvait pas arrêter (47e, 2-1). Après ce but, le match s’emballait et les deux équipes se procuraient de nombreuses occasions de but mais les deux gardiens prenaient le dessus sur les attaquants. Les locaux réussissaient à bien résister aux assauts adverses devant leur public et s’imposaient. Grâce à ce succès à domicile face à une équipe européenne, Alavés gagne une place et passe 19e, Villarreal reste 7e de Liga, avant les autres matches de la journée.