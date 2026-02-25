Chaos au Mexique : les fédérations du Portugal et de Bolivie s’alarment

À l’approche des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026, prévus en mars au Mexique, la tension monte. La Fédération bolivienne de football a annoncé qu’elle adresserait une lettre à la FIFA afin de demander un renforcement des mesures de sécurité, à la suite de la vague de violences déclenchée après la mort du narcotrafiquant Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Les rencontres du tournoi, qui attribuera deux billets pour le Mondial 2026, doivent se tenir à Guadalajara et Monterrey. La Bolivie doit notamment affronter le Suriname le 26 mars à Monterrey.

Le Portugal partage ces inquiétudes. La Fédération portugaise de football a indiqué suivre de près l’évolution de la situation sécuritaire avant son match amical face au Mexique, programmé le 28 mars au stade Azteca. La protection des joueurs, du staff et des supporters constitue « la priorité absolue », a-t-elle souligné, alors que Cristiano Ronaldo devrait être présent pour cette rencontre sous haute surveillance.