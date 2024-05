FC Barcelone : Joan Laporta justifie enfin le licenciement de Xavi

Entre Xavi et le FC Barcelone, c’est fini. Ce dimanche, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du FC Séville dans le cadre de la 38e et dernière journée de Liga. Incontestablement, Xavi compte accrocher les trois points pour terminer en beauté à l’occasion de son dernier match sur le banc barcelonais, lui qui ne sera plus en poste la saison prochaine comme indiqué par son club via un communiqué publié vendredi. Le lendemain, le principal intéressé s’est d’ailleurs exprimé sur cet énième rebondissement avec une pointe d’amertume : «Tu n’imagines jamais cette issue mais ça peut arriver. Je suis professionnel, je suis entraîneur, et ce sont des décisions prises par le club que je dois écouter. Merci à tous. Et même si certains ne me croient pas, vous allez me manquer. Vive le Barça. »

La suite après cette publicité

Alors qu’il semblait avoir convaincu sa direction de le conserver jusqu’à l’issue de son contrat, soit quelques mois après avoir annoncé lui-même qu’il quitterait son club de cœur suite à une succession de mauvais résultats, l’ex-international espagnol a vu sa situation basculée rapidement. Un volte-face des dirigeants blaugranas qui, de prime abord, s’explique, par une prise de parole de l’Ibère sur les finances du club qui aurait fortement déplu à son président ainsi qu’à son directeur sportif, Deco. Par la suite, la presse espagnole a dévoilé de nouvelles informations sur les coulisses de son éviction en précisant que la direction catalane a eu l’impression que le Xavi n’avait plus confiance en l’équipe actuelle et que par conséquent il était préférable de tourner la page.

À lire

Barça : la surprenante piste pour l’adjoint d’Hansi Flick

Joan Laporta a rendu hommage à Xavi

Si jusqu’à ce jour le board du FC Barcelone a gardé le silence, Joan Laporta s’est enfin exprimé sur le licenciement de Xavi. Présent lors des célébrations du titre du FC Barcelone, tombeur de l’Olympique Lyonnais en finale de la Ligue des Champions féminine à San Mamés, le président du Barça a d’abord indiqué qu’être «président du Barça était très difficile» avant de faire écho à la situation de l’équipe masculine sans directement faire référence à Xavi. «Toutes les décisions, toutes, sont pour le bien du Barça et pour le bénéfice du Barça», a sobrement déclaré le dirigeant catalan. Immédiatement, Joan Laporta a balayé d’un revers de main les tensions vécues ces derniers jours en demandant une salve d’applaudissements pour remercier Xavi avant de prolonger les festivités en compagnie du maire de Barcelone, Jaume Collboni et de la secrétaire générale de l’Esport, Anna Caula.

La suite après cette publicité

De son côté, Xavi a lui aussi rendu hommage aux championnes d’Europe sur les réseaux sociaux : «Toutes nos félicitations aux championnes !». malgré un contrat existant jusqu’en juin 2025, Xavi fera bel et bien ses adieux aux supporters ce dimanche. Un départ du coach espagnol qui avoisinerait les 15 M€ et qui coûterait donc une fortune au Barça au regard des difficultés financières rencontrées par le champion d’Espagne 2023. En parallèle, la relève de Xavi semble déjà assuré car plusieurs sources de l’autre côté des Pyrénées s’accordent à dire qu’un accord entre Hansi Flick et le Barça aurait été trouvé. Libre de s’engager où il le souhaite depuis son licenciement de l’équipe nationale d’Allemagne en 2023, l’ancien entraîneur du Bayern Munich devrait être officiellement intronisé sur le banc catalan dès lundi.