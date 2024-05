FC Barcelone : nouvelles révélations déroutantes sur le départ de Xavi !

«Xavi Hernández ne sera plus entraîneur à la fin de la saison. Lors d’une réunion qui a eu lieu à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, le président Joan Laporta a informé Xavi Hernández qu’il ne continuerait pas comme entraîneur de l’équipe première pour la saison 2024-25». Par le biais d’un communiqué, publié ce vendredi, le FC Barcelone a officialisé le (deuxième) départ de Xavi, qui dirigera donc son dernier match à Séville lors de la 38e journée de Liga. Un ultime rebondissement alors que l’ancien milieu de terrain des Culers avait, dans un premier temps, décidé de rester après s’être entretenu avec son président, Joan Laporta, à la fin du mois d’avril. Comment, alors, expliquer un tel retournement de situation ?

Rapidement, la presse catalane affirmait que la direction n’avait pas du tout apprécié les propos du manager de 44 ans sur les mauvaises finances du club. Furieux, Joan Laporta avait alors demandé à Deco de se mettre en quête d’un successeur à Xavi sur le banc de touche pour la saison prochaine. Si les Culers touchent désormais au but puisque Hans-Dieter Flick est sur le point de poser ses valises en Catalogne, Sport et Mundo Deportivo reviennent, ce samedi, sur les coulisses de l’éviction du coach espagnol. De quoi modifier considérablement les raisons de ce départ…

Une histoire de confiance…

Concrètement et sentant le vent tourner, l’ex-international espagnol a d’abord envoyé un message à son président pour lui demander si «tout était déjà décidé». En réponse, Laporta s’est alors rendu à la Ciutat Esportiva, où Xavi dirigeait la séance d’entraînement, pour lui parler. Il a également demandé à être accompagné du vice-président des sports, Rafa Yuste, et du directeur sportif, Deco. Au cours de cette réunion, le principal argument donné par les hautes sphères barcelonaises n’a finalement pas été la sortie médiatique effectuée par Xavi en conférence de presse. MD et Sport indiquent, en effet, que la direction a surtout justifié ce limogeage car elle avait le sentiment que Xavi ne faisait pas confiance à l’équipe actuelle et que, par conséquent, la meilleure chose à faire était de trouver un nouveau profil.

Si Xavi a répondu à ses interlocuteurs qu’il faisait confiance à son effectif, la presse espagnole ajoute que le technicien barcelonais considérait, malgré tout, que des changements devaient être apportés pour améliorer les performances futures. Dans un respect mutuel, chacun a finalement pu exprimer ses arguments, sans pour autant changer le sort final. Frustré par son manque de contrôle sur la planification sportive, Xavi va donc bel et bien laisser sa place sur le banc catalan. Reste désormais à savoir si son successeur annoncé, Hans-Dieter Flick, bénéficiera d’une plus grande marge de manœuvre pour mettre en place ses idées…