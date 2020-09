La presse anglaise massacre Kepa Arrizabalaga, le FC Barcelone a trouvé une étonnante porte de sortie à Riqui Puig

La suite après cette publicité

La presse anglaise massacre Kepa

Dominé par Liverpool (0-2), Chelsea s'est loupé dans ce premier gros choc de la saison. Mais il faut dire que les Blues ont été punis par deux erreurs individuelles de leurs joueurs. La première fut signée Andreas Christensen, expulsé après avoir ceinturé Sadio Mané qui partait au but. La seconde, sur le deuxième but, fut l'œuvre de Kepa Arrizabalaga, le portier espagnol déjà très critiqué depuis quelque temps à Londres. Alors qu'il voulait relancer au pied, il a été contré par ce même Mané qui a ensuite marqué dans le but vide. Avec cette nouvelle erreur, Kepa voit de nouveau la presse anglaise se déchainer contre lui. «Une nouvelle calamité coûteuse de Kepa», écrit The Times. «Le calamiteux Kepa», reprennent en chœur le Daily Express et le Daily Mail. Bref, sa place est plus que jamais remise en question, surtout avec l'arrivée prochaine d'Édouard Mendy chez les Blues.

Riqui Puig vers l'Ajax ?

Le dégraissage continue au FC Barcelone. Mais en plus d'Arturo Vidal, Nelson Semedo ou encore Luis Suarez, le club catalan s'est rajouté un dossier sur les bras depuis ce week-end. Ronald Koeman, le nouvel entraîneur des Blaugranas, a en effet indiqué à Riqui Puig qu'il ne comptait pas sur lui cette saison. Un choix surprenant, quand d'autres éléments de la Masia devraient avoir du temps de jeu. Mundo Deportivo explique ce matin que le Barça voudrait placer son jeune milieu de terrain du côté de l'Ajax. Problème, Puig ne voudrait pas partir. Et selon Sport, il voudrait même rester afin de prouver à Koeman qu'il peut avoir du temps de jeu cette saison. Le début d'un long bras de fer ?

Pirlo réussit ses débuts avec la Juve

Première réussie pour Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus. L'ancien maestro de la Vieille Dame a pris les rênes des champions d'Italie cet été et n'a pas loupé sa première contre la Sampdoria, hier (3-0). Il est salué par tous les quotidiens du pays. «Quelles perles de Pirlo», s'enflamme la Gazzetta dello sport, qui souligne l'impact de la recrue Weston McKennie et du jeune Frabotta. «C'est un oui pour la Juve», pour Tuttosport, qui a aimé l'apport de Aaron Ramsey. Enfin, le Corriere dello sport estime que c'était : «une sainte Juve» ce dimanche. Kulusevski, Cristiano Ronaldo et Bonucci ont inscrit les trois buts turinois.