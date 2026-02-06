AS Roma : premier coup dur pour Robinio Vaz

Robinio Vaz a démarré son adaptation à la Serie A quelques jours après son transfert retentissant à l’AS Roma en provenance de l’Olympique de Marseille. Trois entrées en jeu, pour une victoire, un nul et une défaite. Son entraîneur, Gasperini, comptait sur lui dans les prochaines semaines, alors que le secteur offensif est dépeuplé, avec les absences de Dovbyk, Dybala et Ferguson.

Mais voilà, comme rapporté par Le Corriere dello Sport, Robinio Vaz a lui aussi été touché. Sa blessure est survenue à l’entraînement : une déchirure du soléaire de la jambe gauche. Son absence est d’ores et déjà estimée à deux ou trois semaines d’indisponibilité. Un premier coup dur pour le jeune attaquant français.