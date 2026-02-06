Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

AS Roma : premier coup dur pour Robinio Vaz

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Robinio Vaz avec l'AS Roma @Maxppp

Robinio Vaz a démarré son adaptation à la Serie A quelques jours après son transfert retentissant à l’AS Roma en provenance de l’Olympique de Marseille. Trois entrées en jeu, pour une victoire, un nul et une défaite. Son entraîneur, Gasperini, comptait sur lui dans les prochaines semaines, alors que le secteur offensif est dépeuplé, avec les absences de Dovbyk, Dybala et Ferguson.

La suite après cette publicité

Mais voilà, comme rapporté par Le Corriere dello Sport, Robinio Vaz a lui aussi été touché. Sa blessure est survenue à l’entraînement : une déchirure du soléaire de la jambe gauche. Son absence est d’ores et déjà estimée à deux ou trois semaines d’indisponibilité. Un premier coup dur pour le jeune attaquant français.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Roma
Robinio Vaz

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Roma Logo AS Rome
Robinio Vaz Robinio Vaz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier